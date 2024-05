A estrela do Colorado, Travis Hunter, adquire um novo hobby que pode manter Deion Sanders acordado à noite

Tele Búfalos do Colorado estão entre os times mais comentados do futebol universitário, em grande parte devido à bravata do técnico e lenda do futebol Deion Sanders. Colorado pode ter vencido apenas quatro jogos durante a temporada de 2023, mas Treinador Principal manteve sua confiança em atrair talentos por meio do portal de transferências para acomodar as principais atrações do time – o quarterback Shedeur Sanders e o wide receiver/cornerback Travis Caçador.

Recentemente, Caçador adquiriu um novo hobby que – por enquanto – está apenas na fase de admiração. Mas o Coach Prime pode ser encorajador em particular Caçador ser apenas um admirador antes da primeira temporada do Colorado no Conferência dos 12 Grandes.

Caçador experimenta montar em touro

Em 11 de maio, Hunter apareceu em Forte Worth, Texas para a primeira noite do Finais Mundiais de Bull Riders Profissionais (PBR). Enquanto estava lá, ele conheceu uma fã de 18 anos chamada John Crimber – que por acaso também estava competindo nas finais como cowboy de rodeio profissional.

Criminoso afirmou que Hunter era seu “jogador de futebol americano universitário favorito de todos os tempos” e ganhou um cheque de US$ 35.000 por uma montaria em touro de oito segundos no evento. Isso pareceu inspirar Hunter, que voltou para a segunda noite – vestido para impressionar.

Parecia que Hunter teve uma epifania durante a noite, quando o jovem de 20 anos e noivo Leanne Lenee voltou para a segunda noite no domingo em estilo ocidental, com tema de cowboy. Hunter parecia totalmente envolvido com as festividades e até “cortou um tapete” – dançando e fazendo pose durante o evento.

Particularmente ou não, o Coach Prime provavelmente espera que isso seja o máximo que o interesse de Hunter em montar em touros vai!