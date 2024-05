A estrela dos Cardinals, Willson Contreras, sofre uma fratura após ser atingido por um golpe de JD Martinez

Tele Mets de Nova York Vitória de retorno por 7 a 5 sobre o Cardeais de São Luís veio com uma cena dramática, como Willson Contreras sofreu uma fratura após ser atingido pelo bastão de JD Martinez.

Foi uma reviravolta que afastou o três vezes All-Star venezuelano por seis semanas.

O golpe de JD Martnez causa fratura no braço de Willson Contreras em uma cena horrível de lesão

Depois do jogo, Contreras disse aos repórteres que precisará de uma cirurgia no braço esquerdo e ficará ausente por pelo menos seis semanas.

“Então, no momento, dói bastante, mas estou muito chateado por ter perdido. Sei que vai ser difícil para mim assistir aos jogos e não estar com os caras, mas farei o melhor que puder para estar lá, torcer uns pelos outros e torcer por eles porque é a melhor coisa que posso fazer”, disse ele.

JD Martinez lamenta fratura de Contreras

Contreras foi ferido por JD Martinez na placa no segundo turno. Depois de ser atingido por O balanço de Martinezo três vezes All-Star caiu com dores óbvias e depois saiu trotando antes de se sentar enquanto era examinado pela equipe técnica do St.

“Você está esperando acertar uma bola e acerta um braço”, Martinez disse aos repórteres após o jogo. “E você fica tipo, o que foi isso? Eu acertei na carne. Eu senti que acertei na carne. Eu não acertei apenas uma luva onde você aponta para o receptor. Foi sólido. Cara, eu acertei bem nele. Quando eu cheguei primeiro, me senti péssimo.”

Martinez foi premiado com a primeira base devido à interferência do receptor. A equipe disse Contreras teve um antebraço esquerdo fraturado e Iván Herrera assumiu atrás da placa.

Contreras disse que achava que Martinez estava um pouco atrasado em seu swingo que levou a um momento ruim.

“Acho que se ele vir o campo direito, tentaria balançar um pouco na frente e não me acertar”, Contreras disse. “Eu não o culpo, ele está fazendo o que quer. As coisas acontecem por um motivo.”