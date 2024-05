A febre de Caitlin Clark corre pela Indy para ofuscar os Pacers e as 500 Milhas de Indianápolis

Caitlin Clark ainda não tinha sido elaborado pelo Febre Indiana antes que os fãs pedissem abertamente que ela recebesse um papel honorário nas 500 Milhas de Indianápolis.

Ela mora em Indianápolis há quase um mês e já é uma das maiores estrelas da cidade, com uma imagem em tamanho real de Clark alinhada no Hyatt Hotel perto da arena. As meninas vestiram sua camisa nº 22 e pintaram seus rostos com um “C” em cada bochecha.

“Você não pode pedir uma estreia em casa melhor. Isso é o que deixa as pessoas entusiasmadas”, disse Clark antes do jogo de quinta à noite contra o New York Liberty. “Quando você olha ao redor, você absorve e eu não poderia ter planejado melhor.”

Clark realizou duas longas sessões de entrevistas – uma após um tiroteio ao meio-dia, a outra cerca de 90 minutos antes do confronto contra o Liberty, vice-campeão da WNBA do ano passado.

A impressionante roupa de estreia de Caitlin Clark em casa surpreende os fãs do Indiana Fever

E não eram apenas coisas comuns. “Isso é uma coisa tão nova”, treinador do Fever Lados Christy disse, olhando para uma multidão de cerca de três dúzias de repórteres. “Quero dizer, nunca houve tantas pessoas nesta sala de mídia, então ainda estamos todos tentando descobrir por nós mesmos. Só queremos ter certeza de que estamos cuidando de nossos jogadores, cuidando de Caitlin.”

Sua estreia em casa na WNBA vem profundamente nos preparativos para o grande evento de Indianápolis, a 108ª edição da Indy 500. A expectativa para ver o número 1 do draft geral era tão alta que os pilotos estavam verificando suas programações diárias em busca de espaço para tentar ver Clark jogar. no Casa de campo de Gainbridge.

“É claro que sei quem é Caitlin Clark – todo mundo sabe. Ela é a mulher mais comercializada do mundo atualmente”, disse o motorista. Coração de Colton, que é patrocinado pela Gainbridge. Clark assinou em março com a empresa como embaixador da marca, e Gainbridge é o patrocinador apresentador da Indy 500 de 26 de maio.

Embora os ingressos ainda restassem 90 minutos antes do jogo de quinta-feira à noite – os sites de vendas secundárias assentos que comece em US$ 3, mas ultrapasse US$ 1.000 – havia muitos fãs que gostariam de ver Clark.

Calvary Lutheran, uma escola particular de Indianápolis que trouxe 42 alunos do ensino médio para o autódromo na quinta-feira em uma excursão, gritou sua resposta em uníssono quando questionados se prefeririam estar na pista para um dia de treinos da Indy 500 ou para a estreia de Clark. “FEBRE!” eles gritaram.

Alguns dos alunos então correram para a barraca de concessão para resgatar a colega de classe Blessing Li, de 11 anos, uma aspirante a jogadora de basquete e, segundo seus colegas, uma “fã obcecada de Clark”. Alguns até acusaram Li de chorar ao falar da inspiração de Clark para jovens atletas.

“Poder feminino!” Li exclamou sobre o impacto de Clark. “Ela é tão boa.”

A fila para entrar no campo começou a se formar muito antes de os portões abrirem, às 17h30, horário local, e quando os assentos começaram a ser preenchidos, havia camisetas vermelhas com números de febre por toda parte, muitas, é claro, com o número 22 de Clark.

Matthew Hacker, Chloe Lundy e Tyler Crawford fizeram a viagem de três horas e meia de Londres, Kentucky, a Indianápolis na quinta-feira para ver pela primeira vez pessoalmente a mais nova estrela da WNBA. Eles compraram seus ingressos há um mês, quando ficou claro que Clark se tornaria a seleção de Indiana com a escolha geral do draft e eles não ficaram desapontados.

Eles assistiram Clark se aquecer na primeira fila depois de entrar na fila por volta das 16h.

“Gosto do reconhecimento que ela trouxe ao esporte feminino”, disse Lundy. “Como Eu nunca assisti basquete feminino até ela aparecer. Ela era tão incrível.”

Os fãs presentes seguravam cartazes que diziam “Nós amamos você, Caitlin” e “É hora de brincar”. Gainbridge também publicou um anúncio de página inteira no Indianapolis Star dando as boas-vindas a Clark na cidade.

Penske Entretenimentodono do autódromo, IndyCar e a Indy 500, já usou Clark em eventos da série antes. Ela foi convidada de Hy-Vee na corrida inaugural de 2022 no Iowa Speedway e voltou no ano passado como Grande Marechal.

Mas envolvê-la no Índia 500 revelou-se uma tarefa mais difícil.

Os oficiais da série querem nada mais do que incluir a mais nova estrela da Indy no esplendor de “O maior espetáculo das corridas“mas o Fever toca em Los Angeles na próxima sexta-feira”Dia de carboidratos” e depois em Las Vegas na noite anterior à corrida. A única lacuna na agenda de Clark na WNBA acontece neste domingo, quando a pole da Indy 500 é decidida.

O primeiro jogo em casa de Clark está sendo marcado por um bilhete-lembrança que possui a tecnologia para salvar uma foto em um código QR para uma lembrança eterna. The Fever organizou uma festa antes do jogo no Bicentennial Unity Plaza para os portadores de ingressos, que incluiu DJ, pintura facial, jogos e artistas de caricaturas e balões.

Clark fez 20 pontos ao estabelecer um recorde com 10 turnovers em uma estreia na WNBA na derrota do Fever na abertura da temporada para o Connecticut Sun. O jogo teve audiência recorde com média de 2,1 milhões de espectadores na ESPN2, ESPN+ e Disney+ para superar a marca anterior da ESPN de quase 1,5 milhão de espectadores para um jogo de 2004 entre Phoenix Mercury e Connecticut.

No único jogo de pré-temporada de Clark em Indianápolis, o Fever estabeleceu um recorde de público na pré-temporada com 13.028 espectadores. The Fever teve uma média de pouco mais de 4.000 torcedores por jogo na última temporada.