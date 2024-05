A filha de Eminem, Hailie Jade, se casa e dança com o pai

Eminem limpou o armário e vestiu um smoking neste fim de semana – porque a filha dele se casou… e o pai da noiva estava na frente e no centro para ver sua filha passar por tudo isso.

O segundo filho mais velho do rapper, Hailie Jade Scottcasou-se com seu noivo Evan McClintock Sábado em Battle Creek, MI – em uma cerimônia que, segundo nos disseram, foi modestamente realizada com amigos próximos e familiares.