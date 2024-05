A filha de LeBron James surpreende os fãs com o talento viral do voleibol, acrescentando mais uma estrela à família

EUno meio de Combine Draft da NBA conversa ao redor Lebron James‘ filho mais velho, Bronny Jamese sua iminente carreira no basquete, é LeBron’o filho mais novo, Zhuri Jamesque está roubando os holofotes por sua habilidade em um esporte completamente diferente: o vôlei.

Enquanto Bronny está se preparando para seu esperado Draft da NBANa oportunidade e seu irmão Bryce está pronto para fazer sucesso no circuito de basquete da AAU, é Zhuri quem está nas manchetes com suas impressionantes habilidades na quadra de vôlei. Recentemente exibido em sua mãe Savana James‘ História do Instagram, Zhuri exibiu talento e sutileza notáveis ​​​​na arena de vôlei.

Na filmagem compartilhada por Savannah, Zhuri exibiu seu saque comandante, iniciando um ponto com precisão e força. No entanto, foram sua agilidade e determinação que realmente chamaram a atenção, quando Zhuri executou um mergulho espetacular para manter o ímpeto da jogada e manter o rali vivo.

Os genes atléticos estão profundamente enraizados na família James

O momento viral não mostra apenas Zhurihabilidades atléticas naturais, mas também destaca a versatilidade da família James em vários esportes. Enquanto LeBron conquistou uma carreira lendária no basquete, é evidente que o talento atlético está profundamente presente na família James, transcendendo os limites de qualquer esporte.

À medida que Zhuri continua a se destacar e a chamar a atenção por seu talento no voleibol, o legado da família James se expande além do campo, consolidando seu status como atletas multidimensionais que prosperam em qualquer arena que frequentam. Com o surgimento de Zhuri, fica claro que o domínio esportivo da família James não tem limites, deixando os fãs ansiosos pelo que o futuro reserva para esse talentoso prodígio do voleibol.