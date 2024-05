A filha ‘envergonhada’ de Kimora Lee Simmons, Aoki, ficou com um homem mais velho

TMZ. com

Kimora Lee Simmons diz que se sentiu “um pouco envergonhada” quando viu fotos de sua filha de 21 anos beijando um homem de 65 anos… especialmente porque ela se sente como Um ok foi jogado.

Conversamos com o magnata da moda na quinta-feira em Nova York e perguntamos a ela tudo sobre o breve encontro de Aoki com o dono do restaurante, Vittorio Assaf – ela acha que nunca foi um relacionamento real, e até se referiu a ele como apenas um sapo que Aoki beijou.