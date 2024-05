A hora do MMA com Tyson Fury, Darren Till, Cedric Doumbe, Frank Warren, Matt Brown, Carlos Ulberg e muito mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Iniciamos o show com um rápido resumo.

13h05: O fundador da Queensberry Promotions, Frank Warren, faz uma prévia do grande confronto de pesos pesados ​​​​de Tyson Fury contra Oleksandr Usyk no sábado.

13h35: A lenda do UFC Matt Brown reflete sobre sua carreira recorde e sua decisão de se aposentar.

14h05: Cédric Doumbé faz uma prévia de sua estreia no Bellator contra Jaleel Willis na sexta-feira.

14h35: O campeão peso pesado do WBC, Tyson Fury, chega dias antes de sua tão esperada batalha com Usyk.

15h: Darren Till retorna com grandes novidades.

15h30: Respondemos a todas as suas perguntas sobre a última edição do On the Nose.

16h: Carlos Ulberg relembra sua grande vitória sobre Alonzo Menifield no UFC St.

16h25: Os amigos do parlay fazem suas últimas seleções para o movimentado fim de semana de esportes de combate.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.