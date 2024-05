A influenciadora da mãe diz que o dia das mães é para as mães, não para as avós, desperta debate

Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok/@emily_wehner

Uma popular influenciadora de mães está sendo criticada online depois de fazer algumas afirmações polêmicas sobre o Dia das Mães – alegando que ela não comemora sua própria mãe porque não é mais mãe em tempo integral.

Emily Wehner – uma mãe de dois filhos com mais de 54 mil seguidores no TikTok – postou um vídeo na popular plataforma de mídia social recentemente detalhando suas regras para o Dia das Mães.

Do jeito que ela explica… o dia é o Dia das Mães – não o Dia das Avós – então, não se trata de mães com filhos adultos, mas deveria ser sobre aquelas que ainda fazem isso no dia a dia.

Wehner conta uma história sobre um feriado particularmente difícil que ela celebrou com sua família há alguns anos… onde ela passou mais tempo coordenando a viagem para visitar os avós do que focando na verdadeira estrela do dia – ela.

Emily diz que gosta de um Dia das Mães bem tranquilo… um bom brunch, um pouco de jardinagem e uma pedicure – basicamente, muito cuidado com a mãe em vez de visitas à Nana.

Wehner diz que comemora a mãe e a sogra em outros dias… então, não é como se elas não recebessem reconhecimento ao longo do ano – apenas, não no MD.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Bem, isso gerou uma tempestade entre as mães… com algumas concordando sinceramente com Emily e outras criticando-a por ser a guardiã do feriado.

A situação ficou tão ruim que Emily postou uma continuação… dizendo que ama a mãe e que eles se veem o tempo todo – mas eles apenas concordaram em estabelecer um limite no feriado para o bem de todos.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Só há uma maneira de resolver este debate…vote abaixo!!!