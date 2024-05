A Internet perde o controle, baby, sabendo o que são as quatro estações

A Internet tem inveja de um bebê muito bem informado e sofisticado – que pode ser mais culto do que muitos de nós… porque um vídeo viral sugere que ela conhece bem a vida sofisticada.

Confira… em um agora viral TikTok uma mulher fora das câmeras pergunta a um homem, uma criança pequena e um bebê se eles estão interessados ​​em ir para o Four Seasons Orlando – um hotel muito chique, para quem não conhece.

O vídeo já foi visto mais de 19 milhões de vezes no TikTok… com mais de 26.000 pessoas avaliando a situação nos comentários – muitas das quais afirmam que a pequena é sábia além da idade.

Um usuário brincou… “como é que [s]ele sabe o que é Four Seasons Orlando, eu nem sei como é 😭.” Outro entrou na conversa… “Ela é tão pequena, mas tão crescida 😭.”

Como você pode imaginar… as pessoas estão costurando/reencenando/memeando o vídeo também… zombando do fato de que o bebê aqui aparentemente já está vivendo melhor do que a maioria dos adultos… e está também estou bem ciente disso, ao que parece!