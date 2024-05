Aé se o resto das equipes quisessem avisar Caitlin Clark sobre a WNBA, o prodigioso armador está sendo bem recebido na competição. Naquela que foi sua estreia, a Febre Indiana perdeu por 92 a 71 para o Sol de Connecticut. Na estreia em casa foi ainda pior: 66-102 contra o New York Liberty. Os -57 acumulados nos dois primeiros jogos são o pior recorde para o início de uma campanha no campeonato em seus 28 anos de história.

Clark, a escolha número 1 do draft, marcou nove pontos contra o Liberdadeo WNBA vice-campeão. Ela também pegou sete rebotes e deu seis assistências, mas foi muito ruim nos arremessos: 2/8 com apenas uma cesta de três pontos em sete tentativas. Ela controlou as reviravoltas, no entanto. Ela passou de 10 em sua estreia para três.

A introdução brutal de Caitlin Clark à WNBA

“Sou facilmente tirado dos blocos. O jogo parece rápido para mim no momento. Quanto mais eu jogo e mais confortável fico, tudo vai ficar um pouco mais lento. Será mais fácil para mim fazer leituras e ver como as coisas se desenrolam”, disse Clark a título de avaliação após suas duas primeiras partidas.

Um pavilhão completo

As arquibancadas do Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, estavam lotadas para ver o primeiro jogo de sua estrela em casa. Foram 17.274 espectadores, quando a média da temporada passada para os jogos do Fever foi de 4.000. Expectativa máxima e decepção profunda.

Porque o que os fãs viram foi uma surra liderada por Breanna Stewart com 31 pontos, 10 rebotes, três roubadas de bola e dois bloqueios. Um alerta de quem é um dos melhores jogadores da WNBA ao jovem que pode levar a competição para outra dimensão. Apesar de seu doloroso amanhecer.