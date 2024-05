A invencibilidade do Bayer Leverkusen terminou na final da Liga Europa

Ademola Lookman destruiu a busca do Bayer Leverkusen por uma histórica tripla invencibilidade ao marcar um hat-trick impressionante para selar a glória da Atalanta na Liga Europa com uma vitória por 3 a 0 em Dublin.

O ex-atacante do Everton e do RB Leipzig, Lookman, de 26 anos, teve o melhor desempenho de sua carreira, quando a equipe de Gian Piero Gasperini superou as probabilidades de ganhar seu primeiro troféu europeu e levou o Leverkusen à derrota pela primeira vez em qualquer competição nesta temporada.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

A invencibilidade do Leverkusen durou 51 jogos e 361 dias, desde a derrota por 3-0 frente ao VfL Bochum, em Maio de 2023.

“Não foi uma questão de atitude, foi uma questão de futebol”, disse o técnico do Leverkusen, Xabi Alonso. “Acontece, é futebol, hoje não era para ser. Eles foram melhores.”

O Leverkusen procurava apenas o seu segundo troféu europeu, e o primeiro desde a Taça UEFA de 1988 – a precursora da Liga Europa.

“É excepcional o que fizemos. Hoje é doloroso, mas também é merecido”, disse Alonso.

“Essas derrotas na final, você não esquece. Tivemos uma grande chance, apostamos tudo hoje, mas não saiu como planejado, não estávamos no nosso melhor nível e vamos aprender a partir de hoje.

“Como lidaremos com a dor será um desafio para nós.”

As esperanças do Bayer Leverkusen de uma temporada histórica de invencibilidade em todas as competições foram frustradas pela Atalanta. Agência de fotos de imagens / Getty Images

O Leverkusen selou o primeiro título alemão nesta temporada ao vencer 28, empatar 6 e não perder nenhum dos 34 jogos do campeonato.

Eles eram fortemente cotados para se tornarem o primeiro time na história do futebol europeu a ganhar três troféus importantes sem derrota, ao adicionar a Liga Europa e a DFB Pokal (Taça da Alemanha) ao título da Bundesliga.

Mas o Atalanta, da Serie A italiana, que eliminou o Liverpool nas quartas de final antes de vencer o Marselha nas semifinais, dominou o jogo desde o início, e Lookman deu-lhes uma vantagem de 2 a 0 no intervalo antes de selar uma vitória memorável com um excelente gol individual em 75 minutos.

A recente série de empates do Leverkusen em posições perdidas manteve este jogo vivo até que o terceiro golo de Lookman descartou qualquer perspectiva de recuperação tardia.

Depois de não ter conseguido completar uma tripla invencibilidade, o Leverkusen ainda pode fazer história ao selar uma dobradinha invicta se derrotar o Kaiserslautern, da segunda divisão, na final da Taça da Alemanha, no sábado, em Berlim.

“É a nossa primeira derrota na temporada, por isso será um teste para saber como lidaremos com isso, porque temos um grande jogo no sábado”, acrescentou Alonso.

“Normalmente isso acontece no início da temporada, mas quando acontece em um jogo tão importante, dói. Mas temos que usar essa dor de forma positiva – é futebol, a normalidade é não perder o primeiro jogo no 52º. jogo.”