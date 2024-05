A lenda do boxe da era Mike Tyson é criticada por compartilhar fotos com Jake Paul

Tmundo do boxe está se preparando para algumas lutas muito interessantes que acontecerão no verão, uma dessas lutas é Jake Paul x Mike Tyson e acontecerá no dia 20 de julho. Já há um evento de imprensa planejado para meados de maio, mas os dois lutadores têm feito eventos públicos pelo menos no último mês. Cada um deles tem feito isso de maneira diferente e Jake Paulo sabe como apertar os botões de Mike Tyson. Uma dessas táticas é fazer bons amigos ou interagir com alguns de seus colegas, principalmente aqueles que lutaram ao mesmo tempo que Mike Tyson. Na comunidade do boxe, ‘Iron Mike’ é uma lenda absoluta devido à sua impressionante carreira e também à sua sabedoria.

Mike Tyson volta a treinar para luta com Jake Paul dando socos furiosos

Jake Paul se conecta com ‘The Big Daddy’

O ex-campeão dos pesos pesados ​​Riddick ‘Big Daddy’ Bowe é um dos contemporâneos de Mike Tyson e acabou de postar uma foto com Jake Paul. Ele é um bom amigo de Mike há décadas e os fãs rapidamente o criticaram por posar para fotos com a ‘Criança Problema’. Bowe escreveu uma mensagem que despertou muitos, pois ele parecia estar em dúvida para a próxima luta. Ele escreve: “@ jonjon1000000 @jakepaul Não gosto de FAZER esse tipo de pergunta, mas como a mídia está me perguntando, vou perguntar a muitos de vocês. ?

A razão pela qual Bowe é tão relevante é porque ele conseguiu realizar o que Mike Tyson nunca conseguiu durante seu auge. Quando ainda estava ativo, Mike lutou duas vezes com Evander Holyfield e perdeu ambas. ‘Big Daddy’ é o único boxeador da história que conseguiu derrotar Holyfield duas vezes quando estava no auge. Em termos de carreira, Bowe definitivamente superou Mike Tyson, mas está longe de ser tão famoso. Quem não gostou dele posando para essa imagem com Jake Paul certamente não vai gostar desse outro fato histórico sobre suas carreiras.