A lenda do ‘Playoff Bob’: o que dizem os companheiros de equipe e as estatísticas

BOSTON – Na temporada regular, Sergei Bobrovsky é conhecido como um dos melhores goleiros da NHL, como evidenciado por sua indicação ao Troféu Vezina, que já ganhou duas vezes antes.

Nos playoffs da Stanley Cup, ele é conhecido simplesmente como “Playoff Bob”.

Quem é o Playoff Bob?

“Quero dizer, nem sei se há uma palavra para descrevê-lo”, disse Brandon Montour, defensor do Florida Panthers. “Concentre-se. Essa é boa, eu acho.”

“Competição final. Preparação final”, disse o defensor dos Panteras Aaron Ekblad. “Sua calma e frieza na rede em qualquer circunstância.”

“Ele está em outro nível”, disse o capitão da Flórida, Aleksander Barkov.

Essa é a percepção do Playoff Bob. É reforçado por incríveis defesas pós-temporada, como sua parada de mergulho no primeiro round, de costas para o centro do gelo, que foi imortalizado em uma camiseta como “The Bobbery”.

jogar 0:36 Sergei Bobrovsky faz defesa inacreditável para negar Lightning Confira esta defesa sensacional de Sergei Bobrovsky dos Panthers no Jogo 2 contra o Lightning.

Mas a realidade do Playoff Bob, pelo menos na pós-temporada de 2024, é diferente da percepção.

Claro, ele está 7-2 para os Panteras, que estão a uma vitória de avançar para as finais da Conferência Leste pela segunda temporada consecutiva. Ele tem uma média de 2,55 gols sofridos, o que o coloca em quinto lugar entre os goleiros com pelo menos seis jogos na pós-temporada. Mas essas são estatísticas em grande parte baseadas na equipe de um goleiro.

Do ponto de vista individual, Bobrovsky tem uma porcentagem de defesas de 0,892, que ocupa o oitavo lugar entre nove goleiros com pelo menos seis partidas. Apenas Stuart Skinner, do Edmonton Oilers, está na posição inferior (0,877), um goleiro cujo status no jogo 4 contra o Vancouver Canucks é incerto devido à sua ineficácia.

Money Puck tem Bobrovsky com 0,5 gols salvos acima do esperado. Stathletes tem menos 1,3 gols salvos acima do esperado em todas as situações. Natural Stat Trick tem Bobrovsky com menos 1 gols salvos acima da média. Sua porcentagem de defesas vs. porcentagem de defesas esperada (-0,70) é a 11ª na pós-temporada.

Então, com base em tudo isso, quem é Playoff Bob?

“Ele está em um ponto de sua carreira em que deveria ignorar as estatísticas”, disse o técnico dos Panthers, Paul Maurice. “Eles não importam. Suas estatísticas não serão boas, mas seu jogo é fantástico.”

ESTE É O BOBROVSKY 14ª temporada da NHL. Sua temporada na NHL começou em 2010-11 com o Philadelphia Flyers, que o contratou como agente livre fora da KHL. Depois de duas temporadas na Filadélfia e uma temporada sob o comando do agente livre Ilya Bryzgalov, os Flyers o negociaram com o Columbus Blue Jackets, onde Bobrovsky floresceu: ele ganhou o Troféu Vezina em sua primeira temporada em Columbus (2012-13) e depois novamente na temporada 2016-17.

Ele foi contratado pelos Blue Jackets pelo então GM da Flórida, Dale Tallon, em um contrato de sete anos no valor de US$ 70 milhões com proteção comercial total. O tamanho desse contrato pesou sobre ele durante suas primeiras temporadas na Flórida, mas Bobrovsky foi um grande motivo para os Panteras se tornarem candidatos à Copa Stanley.

Embora sua porcentagem de defesas na carreira na temporada regular (0,915) seja maior do que na pós-temporada (0,904), ele ganhou a reputação de Playoff Bob com algumas vitórias em séries impressionantes. Em 2019, ele apoiou os Blue Jackets na vitória no primeiro round sobre o Tampa Bay Lightning em uma das maiores surpresas da história da NHL. Em 2022, ele lutou por uma vitória em uma série de seis jogos sobre o Washington Capitals, a primeira vitória em uma série de playoffs para a franquia Panthers desde sua aparição na final da Stanley Cup em 1996.

Na temporada passada, Bobrovsky teve uma porcentagem de defesas de 0,915 ao levar os Panthers à final da Stanley Cup novamente, onde perderam para o Vegas Golden Knights. Alex Lyon começou a pós-temporada para os Panteras depois de ajudar a levá-los a uma vaga nos playoffs da temporada regular. Bobrovsky substituiu o Lyon durante o jogo 3 da primeira rodada e ajudou o time a vencer dois jogos importantes fora de casa, incluindo o jogo 7.

Mas o destaque de sua pós-temporada foi o jogo 1 contra o Carolina Hurricanes nas finais da conferência: um épico de quatro prorrogações em que Bobrovsky parou 63 de 65 arremessos no modo Playoff Bob completo.

“Nesse ponto você não sente muito pelo seu corpo. É mais mental”, disse ele na época. “Seu foco está totalmente no jogo. Uma tacada de cada vez e você não pensa no seu corpo.”

A atitude mental correta é fundamental para o sucesso de qualquer goleiro, e isso vale para Sergei Bobrovsky. Joel Auerbach/Getty Images

Nenhum goleiro enfrentou mais chutes do que Bobrovsky na última pós-temporada (639), incluindo 31,2 por jogo em 5 contra 5 – um total um pouco inflacionado pelos jogos da prorrogação. Esta sequência de playoffs dos Panteras não poderia ser mais diferente: Bobrovsky enfrenta apenas 22,9 arremessos por jogo.

A boa notícia é que os Panteras são um time defensivo muito melhor ano após ano, empatando com os Winnipeg Jets em primeiro lugar na NHL com uma média de 2,41 gols sofridos na temporada regular.

Mas isso apresentou um novo desafio para Bobrovsky: chegar ao seu jogo e mantê-lo, sem enfrentar nada próximo ao volume de chutes anterior.

“Ele não está em seu jogo A+ no momento, mas acho que está jogando bem”, disse Kevin Weekes, analista da ESPN e ex-goleiro da NHL. “É diferente porque não há muito volume. É difícil entrar e manter o ritmo em qualquer jogo neste momento”.

Weekes disse que os goleiros usam chutes de longe para entrar no ritmo. “Alguns arremessos precisos onde você pode fazer uma defesa limpa e sentir a sensação”, disse ele.

“É estranho. Na maior parte do tempo, a Flórida está dominando. E então, quando eles desistem de algumas chances, eles são uma espécie de classe A”, disse ele.

Maurice disse que a mudança de qualidade versus quantidade ficou totalmente evidente na vitória dos Panteras sobre o Lightning no primeiro turno.

“Acho que realmente notamos isso na série Tampa. Esses caras seguram os discos. Eles enganam muito em seu jogo. O número de arremessos não era alto, mas eles eram muito perigosos”, disse ele. “Acho que um cara que não tem a experiência de Bob teria dificuldade em fazer o que Sergei foi capaz de fazer.”

Weekes viu algo semelhante.

“É muito diferente do ano passado, porque no ano passado ele estava roubando jogos e eles estavam desistindo muito mais nos playoffs”, disse ele. “Até agora, certamente nesta rodada e mesmo contra o Tampa, ele não está conseguindo tanto volume. É uma maneira mais difícil de se manter ocupado e afiado com a mesma facilidade.”

HÁ MUITO da psicologia envolvida na carga de trabalho pós-temporada de Bobrovsky.

Primeiro, há sua própria mentalidade. Sem enfrentar tiros para mantê-lo atento, Bobrovsky (que se recusou a comentar esta história) teve que permanecer mentalmente envolvido de diferentes maneiras.

“Acredito que ele tem um programa mental que executa nesses longos períodos de tempo porque já fez isso antes”, disse Maurice. “Ele é tão rotineiro no que faz, então ele teria uma rotina na rede para se manter atento e mentalmente alerta.”

Outro obstáculo mental para Bobrovsky é perceber que seus números não serão tão estelares como nas temporadas anteriores.

“Acho que foi um começo incrivelmente difícil para ele nos playoffs”, disse Maurice. “Não me refiro à qualidade de seu jogo. Ele fez algumas defesas que provavelmente veremos nos próximos 10 anos, como o giro de backhand. Mas Tampa Bay é realmente difícil de jogar porque eles têm o [David] Nível de habilidade de Pastrnak [but] eles não atiram em todos os discos. Portanto, os números não vão parecer bons contra o Tampa. Eles não estão dando 50 tiros.”

Embora não tenha sido o maior período estatístico de sua carreira, Bobrovsky ajudou os Panteras a derrotar o rival Lightning em cinco jogos. Joel Auerbach/Getty Images

Quando os oponentes não estão arremessando, isso também pode ter um impacto psicológico.

Maurice se lembrou de quando seus times enfrentariam Martin Brodeur, membro do Hall da Fama do Hóquei, cujos times do New Jersey Devils evitariam chutes a gol por longos períodos.

“Lembro que íamos tocar em Nova Jersey no seu auge e passando pela porta e ouvi [former NHL player] Nelson Emerson disse: ‘Provavelmente teremos apenas três chances esta noite, pessoal. Temos que fazer o bem para eles'”, lembrou o treinador.

Um analista de goleiro disse à ESPN que Bobrovsky tem uma aura que faz os adversários sentirem que precisam capitalizar as chances que têm de marcar no goleiro dos Panteras.

“Os números não dizem que ele está dominando. Certo”, disse o analista. “Mas sinto que ele é tão móvel, tão explosivo que ainda pode haver um fator de intimidação.”

O impacto psicológico final do Playoff Bob está em seus companheiros. Para os jogadores no gelo, é a maneira que Bobrovsky consegue mudar seu desempenho em uma única partida. Basta olhar para o jogo 4 contra o Boston Bruins, quando ele desistiu de dois gols em cinco arremessos no primeiro período e depois não permitiu nenhum gol pelo resto do jogo.

“Ele é assim. É engraçado: é um clichê para todos os times. Você sempre diz ao seu goleiro para fechar a porta e nós recuperaremos esta para você”, disse Evan Rodrigues, atacante dos Panthers. “Muitas pessoas dizem isso, mas parece que quando o fazemos, ele sai e realmente faz isso. Ele tem sido incrível para nós o ano todo. O mais constante possível. O jogo 4 foi outro exemplo disso.”

Playoff Bob serve a outro propósito para seus companheiros de equipe: um ótimo desempenho no gol pode significar menos escrutínio de seus próprios percalços em uma vitória.

“Você não precisa ir tanto à terapia, certo?” Maurício disse. “Se ele não [play well], você está em terapia de equipe, está na sala de vídeo dizendo: ‘Você cometeu esses quatro erros e é por isso que o gol entrou.’ E então, se ele parar, damos tapinhas nas costas deles e dizemos: ‘Ótimo trabalho’. E ninguém fala sobre os erros. Portanto, há menos sessões de terapia quando ele joga assim.”

Esse é o impacto do Playoff Bob.