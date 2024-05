A luta de boxe Nate Diaz x Jorge Masvidal muda para nova data e local

Nate Diaz x Jorge Masvidal foi transferido para uma nova data e local para evitar possível conflito com o UFC 302 e outra grande luta de boxe já marcada para o mesmo dia.

A próxima revanche do boxe entre estrelas do MMA acontece agora no sábado, 6 de julho, com o evento sendo realizado no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Várias pessoas confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quarta-feira após uma reportagem inicial do Boxing Scene.

Diaz x Masvidal estava originalmente marcado para 1º de junho no Kia Forum em Inglewood, Califórnia, mas o card iria bater de frente com o UFC 302, que traz Islam Makhachev defendendo seu título dos leves contra Dustin Poirier na luta principal. Nesse mesmo dia, Dmitry Bivol retorna à ação para uma luta de boxe com Malik Zinad após seu adversário original, Artur Beterbiev, sofrer uma lesão durante um treino que o forçou a abandonar a luta.

Em vez de enfrentar dois pay-per-views diferentes que quase certamente afastariam compras potenciais para Diaz x Masvidal, os ex-lutadores do UFC optaram por mudar para uma nova data e local.

Diaz e Masvidal não fizeram nenhum anúncio oficial sobre a mudança do evento ou planos de mudar os ingressos para a nova data e local.

Diaz e Masvidal se enfrentam quase cinco anos após o encontro original no UFC. Naquela noite, Masvidal conquistou o primeiro título “BMF” com uma paralisação de Diaz na terceira rodada devido a cortes.

Agora eles se encontrarão novamente em uma luta de boxe, mas Masvidal e Diaz terão que esperar mais um mês antes de entrarem no ringue.