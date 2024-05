A luta pelo título de Talita Bernardo x Olga Rubin é a atração principal do retorno do Invicta FC em junho

O Invicta FC tem o primeiro card de 2024 garantido.

A promoção foi revelada após um anúncio no Sirius XM de que o Invicta FC 55 acontecerá em 28 de junho no Memorial Hall em Kansas City, Kansas. O evento será o primeiro da Invicta desde outubro passado e marca seu retorno a Kansas City desde maio de 2022.

A luta principal para o retorno da promoção será a luta pelo título peso galo entre a ex-lutadora do UFC Talita Bernardo e Olga Rubin.

Bernardo conquistou o título com uma vitória por decisão sobre Taneisha Tennant no Invicta FC 51 em janeiro de 2023. Bernardo entra na luta com uma sequência de quatro vitórias consecutivas desde que se separou do UFC após uma sequência de 1-3 dentro do octógono.

Rubin, seis vezes veterano do Bellator, entra na disputa do campeonato logo após vitórias consecutivas sobre Serena DeJesus e Claire Guthrie.

Em uma resposta de acompanhamento no Twitter, a promoção revelou que tem como alvo eventos “a cada seis semanas”, começando com o cartão de 28 de junho. A Invicta também revelou que um novo acordo de distribuição será anunciado em breve, e que o resto da programação, juntamente com informações sobre ingressos, serão anunciados na sexta-feira.