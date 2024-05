A magia de Caitlin Clark: apesar das críticas, ela é a nova líder do Fever e os números comprovam isso

Bser o artilheiro da história da NCAA tem seus desafios, e Caitlin Clark sabe bem disso. Desde que ingressou na WNBA Febre Indianaela enfrentou críticas: ela é um fracasso, não está preparada para o jogo profissional, não está fisicamente preparada para enfrentar jogadores mais experientes, não merece sua atenção e assim por diante.

No entanto, a realidade é que a nativa de Des Moines está causando um impacto significativo em sua equipe. Apesar de Febre ainda não venceu nesta temporada, não é culpa de Clark, mas sim devido a questões táticas e falta de foco de vários companheiros.

Caitlin Clark fala sobre a parte mais difícil de ser Caitlin ClarkParker Johnson

Os números apoiam seu desempenho: com apenas quatro jogos profissionais, Caitlin Clark lidera o Febre Indiana em pontos marcados e assistências. Até o momento, com média de 31 minutos por jogo, Clark tem média de 17 pontos e 5,5 assistências.

E ela deveria ser a novata. Onde estão seus companheiros de equipe mais experientes? Os 17 PPG de Clark são 5,2 pontos a mais que seu competidor mais próximo na equipe, companheiro de guarda Kelsey Mitchellque tem média de 11,8, seguido por NaLyssa Smith com 10,5. E para onde avança Aliá Boston classificação?

Clark quase dobra os pontos do Boston por jogo, com média de 9,5. Porém, o Boston se destaca defensivamente, liderando o Fever com média de 7 rebotes e 1,8 bloqueios por jogo.

A primeira vitória está próxima

Em relação às assistências, Clark tem média de 5,5 por jogo, quase o dobro de seu companheiro de equipe Érica Wheeler, que tem média de 2,8. Ela é seguida por Kelsey Mitchell e Kristy Wallaceambos com média de 2,0 assistências por jogo.

Então, se Clark é o líder em pontos, por que o Fever não venceu? Os motivos são vários, incluindo a adaptação do time ao estilo de jogo de Clark, vários arremessos perdidos por vários companheiros e muito mais.

Mas a melhoria está acontecendo. Em seu jogo mais recente contra o Connecticut Sun, Clark e companhia lutaram forte, quase derrotando um dos melhores times da liga, perdendo por 88-84. Faltando 10 segundos para o fim, o técnico do Fever Lados de Christie optou por colocar a bola nas mãos do Boston, que errou uma bandeja fácil, deixando o time sem tempo para reagir.

Porém, o efeito Clark está se tornando perceptível e é apenas uma questão de tempo até que chegue a tão esperada primeira vitória do jogador mais querido e comentado dos Estados Unidos.