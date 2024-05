A modelo Sawa Pontyjska apresenta queixa legal contra o Festival de Cinema de Cannes, por quê?

vocêmodelo krainiano Pôntico Sava tomou medidas legais contra os organizadores do Festival de Cinema de Cannes, alegando que foi maltratada por um segurança no tapete vermelho. De acordo com a BBC News, Pontyjska, que trabalha como apresentador do ModaTV, alega que foi contida “brutalmente” ao tentar entrar no cinema com ingresso legítimo para a estreia de Marcello Mio. Ela descreveu o incidente como um “abraço de urso” e expressou medo durante o encontro.

Além de Pontyjska, a cantora Kelly Rowland também teve uma discussão acalorada com o mesmo segurança no prestigiado evento francês. A reclamação da modelo é apoiada por imagens que mostram o guarda desafiando vários convidados, incluindo a atriz sul-coreana Yoona e atriz dominicana Massiel Taveras. O incidente envolvendo Pontyjska e o segurança ganhou atenção significativa, com um vídeo da altercação sendo visto mais de 16 milhões de vezes no TikTok.

Pontyjska recorreu às redes sociais para compartilhar fotos de documentos acusando o festival de “agressão física e danos psicológicos”. Ela também afirmou que a sua reputação foi prejudicada e pede 100.000 euros (£ 85.000) de indemnização. Os organizadores do festival ainda não responderam aos pedidos de comentários sobre as alegações.

O vídeo capturou o momento em que Pontyjska foi supostamente contida pelo segurança no topo da escadaria do Palais des Festivals. No vídeo, o guarda parece conduzir Pontyjska antes de colocar os dois braços em volta dela, provocando uma breve luta. Pontyjska quase caiu no chão antes de tentar recuar escada abaixo, apenas para ser detido por pessoal de segurança adicional e levado para dentro.

Pontyjska e outros relatam confrontos com segurança

A decisão da modelo de apresentar uma queixa legal contra os organizadores do Festival de Cinema de Cannes reflete a sua determinação em procurar justiça pelos alegados maus-tratos que sofreu. Ao tomar medidas legais e falar sobre a sua provação, Pontyjska está a lançar luz sobre uma questão que merece atenção e resolução.

O incidente gerou ampla discussão e levantou questões importantes sobre o tratamento dispensado aos convidados em eventos de alto nível. Serve como um lembrete da importância de garantir a segurança e o respeito de todos os indivíduos, independentemente do seu estatuto ou profissão.

Em resposta à situação, é crucial que os organizadores do evento abordem estas alegações com seriedade e tomem as medidas adequadas para evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro. O bem-estar e a dignidade de todos os participantes devem ser uma prioridade máxima em qualquer evento desta natureza.