A mudança física de Oleksandr Usyk antes da luta contra Tyson Fury não agrada os fãs: ele ganhou muito peso

Os fãs de boxe ao redor do mundo estão contando os dias até Fúria de Tyson e Oleksandr Usyk lutar na Arábia Saudita, mas uma mudança física para Usyk gerou algumas preocupações por parte dos fãs.

Os dois grandes nomes do boxe mundial vão lutar no sábado, 18 de maio, no primeiro confronto indiscutível dos pesos pesados ​​da era dos quatro cinturões.

A intensa sessão de treinamento de Usyk prepara o cenário para um confronto épico contra Tyson FuryInstagram

Esta será a primeira vez em 25 anos que todos os títulos estarão em jogo ao mesmo tempo, enquanto o campeão WBC Fury e o detentor do título WBA, IBF e WBO Usyk lutam pela supremacia indiscutível na Kingdom Arena em Riad.

O físico volumoso de Usyk

A escalada durou mais tempo do que o esperado, já que eles deveriam lutar em 17 de fevereiro. Fúria sofreu um corte no sparring que significou que a data teve que ser alterada.

Usyk parece ter aumentado pouco antes da luta, compartilhando uma foto sua sem camisa antes de embarcar no avião para o Oriente Médio para completar seu acampamento.

“O trabalho duro está feito” Usyk legendou a postagem, com fãs inundando os comentários para falar sobre seu peso.

Reagindo à foto, um de seus seguidores escreveu: “Ele engordou muito”.

Outro acrescentou: “Aumentou um pouco em comparação com a última luta”. Um terceiro disse: “Ele parece grande”. Alguém disse: “Parece que ele engordou!”

Parece que Fúria foi na direção oposta. Ele é conhecido por ter um físico que a maioria não associaria ao de um atleta de elite, mas diminuiu a tempo para a luta.