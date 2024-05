A mudança para o Liverpool será feita em ‘questão de dias’ – Arne Slot

O técnico do Feyenoord, Arne Slot, disse na sexta-feira que o acordo para ele suceder Jürgen Klopp como técnico do Liverpool será fechado “em questão de dias”.

Fontes confirmaram à ESPN que o Liverpool chegou a um acordo com o clube holandês que fará com que Slot assuma o comando de Anfield.

“Ainda não está pronto, mas será uma questão de dias”, disse Slot em entrevista coletiva.

“É preciso mais do que uma simples lista de compras e ir à loja. Esse tipo de coisa precisa ser cronometrado corretamente. Ainda não foi comunicado, mas não se preocupe, sem dúvida acontecerá em breve.”

A equipe do Feyenoord de Arne Slot perdeu para o PSV Eindhoven na corrida pelo título da Eredivisie. Hans van der Valk/Agência BSR/Getty Images

Klopp confirmou em janeiro que deixará o cargo de técnico do Liverpool no final da temporada, com Slot emergindo como o principal candidato para substituí-lo.

Slot, de 45 anos, assinou um contrato de três anos no ano passado, depois de levar o clube de Rotterdam ao título da Eredivisie. O antigo treinador do AZ Alkmaar rejeitou ofertas do Leeds United e do Tottenham Hotspur no verão passado para comprometer o seu futuro com o Feyenoord.

As esperanças do Liverpool de conquistar o título da Premier League na última temporada de Klopp no ​​comando parecem remotas depois de terem perdido pontos contra Everton e West Ham em partidas consecutivas em abril.

O clube de Merseyside está atrás do líder da liga, Arsenal, por cinco pontos, faltando apenas duas partidas para o final da temporada.