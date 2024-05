A nova promoção do Washington Mystics inclui mimosas sem fundo e muito mais

Os Washington Mystics adicionaram uma nova entrada nos anais do esporte e do tempo: basquete e brunch.

Se você já se perguntou como seria o basquete profissional se tivesse o cenário da NFL e dos jogos de futebol americano universitário, os Mystics têm uma experiência semelhante, adaptada à vibração exclusiva do brunch de DC.

Nosso [SOLD OUT] O brunch estava uma vibe ontem. Se você perdeu, temos mais 3 jogos de brunch. Brunch & Basketball vem com mimosas sem fundo, brunch e ingresso para 100 níveis. pic.twitter.com/r8lBZyURbc -Washington Mystics (@WashMystics) 20 de maio de 2024

Os fãs podem assistir aos Mystics jogarem em assentos de 100 níveis com acesso a um banquete antes do jogo que inclui mimosas sem fundo e um extenso brunch com frango e waffles, frutas e doces.

No jogo inaugural de basquete e brunch, Washington perdeu por 84-75 para o Seattle Storm no domingo. Os Mystics devem ter mais três jogos de brunch este ano, com disputas contra o Dallas Wings e o Las Vegas Aces, que já estão esgotados.