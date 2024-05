A opinião de Deion Sanders sobre a influência de LeBron James na seleção de Bronny James para o Draft da NBA

Dapesar de ter vários filhos, MLB e NFL lenda Deion Sanders tem uma ideia clara de que talvez apenas um deles possa algum dia estar pronto para se tornar um jogador da NFL e ser convocado. Esse garoto é Shedeur Sanders. Shilo Sanders é decente como wide receiver, mas Shedeur é quem tem as melhores chances de um Draft em potencial. No entanto, o treinador Prime disse repetidamente a seu filho que ele ainda não está mentalmente pronto e que precisa continuar jogando futebol americano universitário por enquanto. Não podemos dizer a mesma coisa para Lebron Jamesque foi duramente criticado por pressionar por seu filho Bronny James a ser selecionado no próximo Draft da NBA. Sanders está ciente de que, apesar de qualquer poder que os atletas lendários pensem ter, eles ainda não conseguem trabalhar contra o sistema.

Sanders concorda com a opinião de Stephen A. Smith sobre Bronny

Deion Sanders comentou em um vídeo enviado por Stephen A. Smith sobre as chances de Bronny James ser convocado. Ele confirmou ter informações de LeBron James pressionando para que Bronny fosse convocado por Los Angeles Lakers como escolha de segunda rodada. Mas Stephen A. está cauteloso com o Dallas Mavericks, que poderia intervir e tirar Bronny dessa opção. Independentemente de quanta influência Lebron James pensa que sim, não há forma de vencer o sistema já estabelecido. Se o Dallas Mavericks quisesse convocar Bronny, provavelmente aproveitaria essa chance. Deion Sanders sabe disso perfeitamente, pois tem seu filho Shedeur para liderar para se tornar um atleta profissional.

Aqui está o que Suporte A. disse em ESPN: “Lebron James está tentando fazer com que o Los Angeles Lakers escolha Bronny James no segundo turno, ele também gostaria que JJ Redick fosse seu próximo treinador. Só estou dizendo o que ouvi. Isso não acontece. significa que o Lakers quer JJ Redick, e isso não significa que não queira. Eles ainda não tomaram uma decisão final sobre ninguém, mas LeBron pode não chegar à escolha do Lakers no segundo turno, porque se isso acontecer. uma equipe como a Dallas Mavericks puderem se posicionar para pegá-lo no segundo turno, eles o levarão. Se você é o Dallas Mavericks, e você tem Kyrie, e você tem Luka, e LeBron James está disposto a ir para Big D, Dallas, Texas. Essa pode ser a primeira vez que algo é mais popular que o Vaqueiros.”