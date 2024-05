A programação da NFL de 2024 apresenta 9 revanches dos playoffs, incluindo 2 da Semana 1

Mesmo que a revanche do Super Bowl entre o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers não ocorra até quase o meio da temporada, os fãs da NFL terão duas revanches dos playoffs no fim de semana de abertura.

Patrick Mahomes e os Chiefs começam sua busca pelo terceiro título consecutivo do Super Bowl sem precedentes quando recebem o Baltimore Ravens em 5 de setembro no jogo inicial, enquanto o Los Angeles Rams enfrenta o Detroit Lions no jogo de domingo à noite em 8 de setembro. .

As duas revanche dos playoffs na Semana 1 estão entre as nove do calendário da temporada regular deste ano, que foi divulgado pela liga na noite de quarta-feira.

O confronto Ravens-Chiefs é uma revanche do AFC Championship Game da última temporada, vencido por Kansas City por 17-10. Kansas City segue para São Francisco em 20 de outubro, depois de derrotar o 49ers por 25 a 22 no segundo jogo da prorrogação na história do Super Bowl. Também marca a segunda temporada consecutiva em que os Chiefs terão uma revanche no Super Bowl depois de perderem para o Philadelphia Eagles em um jogo na noite de segunda-feira na temporada passada.

Kansas City viajará então para Buffalo em 17 de novembro, no que está se tornando um confronto anual. Este será o quinto ano consecutivo que as duas equipes se enfrentam na temporada regular. Os Bills venceram três partidas consecutivas na temporada regular, mas os Chiefs venceram todas as três partidas nos playoffs.

Matthew Stafford, do Rams, e Jared Goff, do Detroit, enfrentarão seus ex-times pela terceira vez, incluindo os playoffs. Os Lions venceram seu primeiro jogo de playoff em 32 anos, quando derrotaram os Rams por 24-23 em um jogo de wild card da NFC.

A revanche do NFC Championship Game entre 49ers e Lions não acontecerá até 30 de dezembro em San Francisco, que é o último jogo da temporada na noite de segunda-feira.

Após o jogo dos Rams, os Lions receberão o Tampa Bay em 15 de setembro, em uma revanche de um jogo da rodada divisional vencido pelo Detroit.

As outras revanches dos playoffs serão Baltimore contra Houston no dia de Natal, Filadélfia contra Tampa Bay em 29 de setembro e São Francisco contra Green Bay em 24 de novembro.

A NFL divulgou a lista completa de sua 105ª temporada depois de revelar quatro jogos internacionais e ambos os confrontos do dia de Natal na quarta-feira. A programação foi divulgada nos últimos anos na segunda quinta-feira de maio, mas foi ligeiramente adiada este ano.

Embora um memorando tenha sido enviado às equipes no final da semana passada dizendo que o cronograma seria divulgado na quarta-feira à noite, só na manhã de segunda-feira é que ele foi finalizado.

Hans Schroeder, vice-presidente executivo da NFL Media, disse que houve reuniões no fim de semana para ajustar as coisas.

Jogos notáveis ​​da temporada de 2024 da NFL Data Combate 5 de setembro Ravens em Chiefs 8 de setembro Carneiros no Lions 8 de setembro Steelers em Falcons 8 de setembro Titãs em Ursos 9 de setembro Jatos em 49ers 12 de setembro Contas em Dolphins 15 de setembro Bucs no Lions 15 de setembro Ursos em Texans 29 de setembro Águias em Bucs 20 de outubro Chefes no 49ers 27 de outubro Ursos nos Comandantes 17 de novembro Chefes em contas 24 de novembro 49ers em Packers 28 de novembro Ursos no Lions 28 de novembro Gigantes em Cowboys 28 de novembro Golfinhos em Packers 25 de dezembro Chefes no Steelers 25 de dezembro Ravens em Texans 30 de dezembro Leões aos 49ers

Cinco quarterbacks na primeira rodada do draft impactaram algumas das decisões finais.

“Estávamos chegando muito perto no final da semana passada e tivemos algo que nos deixou muito felizes na sexta-feira”, disse ele. “Tivemos um Zoom de quatro horas no domingo à noite e tivemos o vencedor final. Foi muito semelhante ao de sexta-feira, mas gostamos mais de algumas coisas. Aproveitamos cada minuto para continuar a refiná-lo.”

A liga anunciou anteriormente na terça-feira que Aaron Rodgers e o New York Jets abririam a temporada no “Monday Night Football” em San Francisco em 9 de setembro. Os Jets abriram em +5,5, de acordo com as probabilidades da ESPN BET, o que corresponderia às maiores probabilidades de Rodgers. Papel de azarão da semana 1 como zagueiro titular. Os Packers tiveram +5,5 no Seahawks na Semana 1 da temporada de 2014 (Seattle venceu por 36-16).

Entre outros destaques:

O primeiro jogo de Kirk Cousins ​​​​com o Atlanta Falcons será em casa, no dia 8 de setembro, quando receberem Russell Wilson e o Pittsburgh Steelers. Cousins ​​​​assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 180 milhões com os Falcons durante a entressafra.

Wilson fará sua estreia no Steelers após ser dispensado pelo Denver. Também marcará o retorno de Arthur Smith, que é o coordenador ofensivo dos Steelers após ser demitido do cargo de técnico dos Falcons.

Caleb Williams, a primeira escolha geral do Chicago no draft do mês passado, fará sua estreia no Bears contra o Tennessee. Chicago então vai para Houston para um jogo de domingo à noite, em 15 de setembro, contra os Texans e o atual novato ofensivo do ano da AP, CJ Stroud.

As duas primeiras escolhas do draft podem se encontrar em 27 de outubro em Washington, quando os Bears enfrentarem os Commanders e Jayden Daniels.

Incluindo o jogo inicial, “Thursday Night Football” e o Dia de Ação de Graças, 14 times jogarão vários jogos nas quintas-feiras.

A liga alterou sua política na temporada passada para permitir que os times fizessem mais de uma aparição nas noites de quinta-feira.

Seis equipes – Jacksonville Jaguars, Titans, Colts, Cardinals, Panthers e Chargers – não terão a curta reviravolta de domingo a quinta-feira.

Os Panthers são o único time nesta temporada que não tem jogos no horário nobre, a primeira vez que isso acontece com o Carolina desde 2011. Os Falcons e os Cardinals não jogaram no horário nobre na temporada passada, os únicos times que ficaram sem um desde que o calendário de 17 jogos começou em 2021.

A Associated Press contribuiu para este relatório.