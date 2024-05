A programação do Buffalo Bills revela que ninguém entende: o que LeBron James tem a ver com os Bills?

Co que fazer Lebron James e a Notas de búfalo tem em comum? À primeira vista, muito pouco. O Los Angeles Lakers superstar nunca se destacou por ser um grande fã do NFL; apesar disso, o Contas decidiu ficar com o Rei James’ fama para revelar sua programação de jogos para 2024.

Com o passar dos anos, a revelação do NFL a programação dos jogos deixou de ser apenas mais uma data no calendário e passou a ser um evento por si só.

Contagiadas por este espírito, as equipas não querem ficar para trás e, todos os anos, colocam os seus departamentos de comunicação para encontrar a forma mais original de apresentar os seus calendários de jogos para seus fãs.

O Contas, por sua vez, tornaram-se uma das equipes mais originais, embora este ano possam ter exagerado um pouco. Não que a campanha do time seja ofensiva ou de mau gosto, mas pela “WTF” fator de mistura Rei James com seu calendário revelado.

“Transformou nossos oponentes de 2024 em @KingJames”

O nome do Contas’ a campanha de mídia social é autodescritiva o suficiente. Os gestores de comunidade da franquia assumiram a tarefa de editar algumas imagens de LeBron relacioná-los de alguma forma com seus adversários na temporada seguinte.

O Contas’ a programação terá início com a visita do Cardeais do Arizona ao Highmark Stadium em Orchard Park em 8 de setembro. Para esta imagem, Contas’ criativos imaginaram um jovem LeBronaparentemente em sua foto de formatura, vestindo um terno branco enorme e um Cartões boné.

Semana 2 vai levar o Contas para visitar o Golfinhos de Miamie para fazer o anúncio, eles recorreram ao Photoshop para colocar o boné de um rival em uma imagem de James. Uma das mais engraçadas é a da Semana 3 – quando eles vão sediar o Jaguares de Jacksonville-onde mostram uma curiosa amálgama de James com QB Trevor Lawrenceque eles nomearam Trebron.

A reação dos fãs

Apesar da originalidade da campanha, nem todos fãs concordaram. Muitos questionam o propósito das imagens ou o que motivou a equipe a fazer a mistura inusitada. Outros, mais enérgicos, pediram que as fotos da equipe nas redes sociais fossem removido ou a campanha terminará imediatamente.

Ainda não houve uma reação “Rei James” nas imagens, mas dado o seu senso de humor, pode ser que ele tenha pegado a onda e decidido dar sinal verde.