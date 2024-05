A que horas é o Kentucky Derby 2024 e onde assistir ao grande evento de amanhã?

Cfaltando pouco mais de 24 horas para a 150ª edição do Kentucky Derby, Louisville, Kentucky, vibra de excitação. Decorações elaboradas adornam a cidade e os eventos ao longo da semana culminam na “Corrida pelas Rosas”. O Derby injeta milhões na economia local, trazendo turistas e receitas para a cidade e arredores.

Milhares vão preencher Churchill Downs, muitos ostentando chapéus e roupas elaboradas, uma tradição acalentada. Mint juleps, a bebida oficial do Derby, fluirá livremente enquanto os fãs aproveitam as festividades e fazem suas apostas no resultado da corrida.

Patrick Mahomes e Mattress Mack se uniram no Kentucky Derby

A expectativa aumenta enquanto os 20 puros-sangues de três anos passam pelos preparativos finais para o exaustivo teste de 1 1/4 de milha. Ferocidade, Serra Leoa, Capturando a Liberdadee outros estão entre os favoritos, mas a história nos ensina que há surpresas ao virar da esquina.

Lembre-se das vitórias chocantes de Golpe rico em 2022 e Mine aquele pássaro em 2008, ambos desafiando as probabilidades com emocionantes surtos tardios. Os jóqueis desempenharão um papel crucial, e a sua experiência e manobras tácticas poderão influenciar o resultado.

O Derby deste ano promete ser mais um capítulo emocionante na longa e célebre história da corrida. À medida que o vencedor cruza a linha de chegada, ele não apenas estará envolto em rosas, mas também carregará as esperanças dos fãs enquanto embarcam na busca pela conquista do cobiçado título da Tríplice Coroa.

Posições para o Kentucky Derby de 2024

Estas são as posições iniciais do 150º Kentucky Derby:

Dornoch Serra Leoa Dan místico Pegando a liberdade Catalítico Apenas aço Honra Maria Apenas um toque Encino PARA Senha Eternamente jovem Rastrear Fantasma Saratoga Ocidental Infinitamente Produto doméstico Grand Mo, o Primeiro Ferocidade Fortaleza Resiliência Homem da sociedade

Quando é o Kentucky Derby?

A corrida histórica, que comemora sua 150ª edição, acontecerá neste sábado, 4 de maio, em Churchill Downs, com milhares de fãs presentes no autódromo e outros milhões assistindo pela TV.

A que horas é o Kentucky Derby?

A corrida está programada para começar às 18h57, horário do leste dos EUA, 15h57, horário do Pacífico.

Onde assistir ao Kentucky Derby nos Estados Unidos?

Na televisão, a corrida será transmitida pela NBC.

Via streaming, você poderá acompanhar o evento ao vivo no Peacock.