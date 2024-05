A razão pela qual Tyson Fury recebeu o nome da lenda do boxe Mike Tyson

Fúria de Tyson, um dos maiores boxeadores peso-pesado da era moderna, carrega um nome de profundo significado. Nomeado em homenagem à lenda do boxe Mike Tysona história por trás de seu nome vai além do mero fandom.

“Nasci oito semanas prematuro e morri três vezes quando era bebê e pesava meio quilo”, disse Fury à Fight Hub TV.

“Eu nasci em 1988, meu pai era um grande fã de boxe e também boxeador profissional, então ele me chamou em homenagem ao seu maior lutador de todos os tempos, Mike.

John Fury começa a sangrar após dar uma cabeçada violenta em um membro da equipe de Oleksandr UsykParker Johnson

“Ele me chamava de Tyson, o lutador favorito do meu pai era Mike Tyson.”

João Fúria, o pai de Tyson, recentemente compartilhou a razão sincera por trás do nome. Tyson nasceu prematuramente, pesando apenas meio quilo, e os médicos lhe deram pouca esperança de sobrevivência. Apesar do terrível prognóstico, John acreditava que seu filho desafiaria as probabilidades e ficaria forte.

“O médico disse que ele provavelmente não sobreviveria, ele está muito fraco”, disse John à ITV.

“Eu disse a todos os médicos, ele não será pequeno, eu disse que ele terá quase 2,10 metros de altura e 20 quilos, o próximo campeão mundial dos pesos pesados.”

A fé de John foi recompensada quando Tyson não apenas sobreviveu, mas também floresceu, tornando-se eventualmente um campeão dos pesos pesados.

Tyson conhecendo Tyson

Em um podcast emocionante, John contou o encontro Mike Tyson e compartilhando a história do nome de seu filho, destacando a poderosa inspiração e resiliência por trás do nome Tyson Fury.

“Esperei 35 anos para conhecer este homem”, disse John.

“Eu disse: ‘ouça essas palavras. [Tyson Fury‘s] não só vai viver. Ele terá 2,10 metros de altura, 20 quilos e será o próximo campeão mundial dos pesos pesados, e seu nome é Tyson.'”

Em 18 de maio, Tyson terá a chance de se tornar o primeiro campeão indiscutível de boxe peso pesado em décadas, quando enfrentar Oleksandr Usyk na Arábia Saudita.