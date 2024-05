A resposta contundente de Patrick Mahomes a Tyler Lockett por alegar que o Dallas Mavericks trapaceou

Nnem todo mundo está feliz com o Trovão da cidade de Oklahomaé estreita, mas fundamental, a vitória sobre Dallas Mavericks de Luka Doncic como Tyler Lockett afirmou que o time esloveno trapaceou e o nascido no Texas Patrick Mahomes não tem nada disso.

Mahomesa estrela da NFL e Chefes de Kansas Cityé fã do Independentes e tende a ir observá-los sempre que tem uma folga de lançar passes incríveis para Travis Kelce ou Arroz Rashee no campo de futebol.

Patrick Mahomes brinda à nova era no esporte feminino com discurso inspirador

Ele é muito apaixonado por basquete, então quando Lockettque joga pelo Seattle Seahawksafirmou “Eles realmente trapacearam em Dallas”, o tricampeão do Super Bowl fechou isso brutalmente.

“Vamos, mano,” Mahomes disse, com três emojis risonhos. Embora não seja agressivo, é certamente um insulto ao ridicularizar Lockette efetivamente dizendo que não sabe do que está falando e que está sendo dramático.

Mahomes observa Mavericks jogar fora a posição de comando

Mahomes na verdade, foi ao American Airlines Center junto com sua esposa para assistir seu time da casa jogar alguns basquete Doncic e Kyrie Irving mas ele saiu com um gosto amargo na boca.

Uma vitória do time texano teria dado a eles uma vantagem de 3-1 na série, exigindo apenas mais uma vitória para avançar para as Finais da Conferência, mas agora eles têm tudo a fazer depois de perderem para o Trovão 100-96.

Depois de dois trimestres, o Independentes manteve uma posição muito forte ao liderar o Thunder por 54-43, mas dois quartos desastrosos no segundo tempo viram a vantagem ser destruída. Em primeiro lugar, eles somaram apenas 15 pontos no terceiro, já que seu ataque estagnou antes de permitir 35 pontos no quarto.

Isso significou que eles perderam por quatro pontos quando tinham uma vaga na próxima rodada essencialmente no horizonte, no que teria sido uma mensagem forte para o resto da NBA se tivessem eliminado os líderes da Conferência Oeste.

A próxima série acontecerá na quarta-feira, 15 de maio, no Paycom Center em Oklahoma, com o jogo começando às 21h30 ET/18h30 PT.