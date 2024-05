A resposta contundente de Tata Martino sobre o interesse do Inter Miami em Keylor Navas: Ele será o mais novo companheiro de equipe de Messi?

Inter Miami treinador Geraldo Martino negou especulações alegando que eles estão interessados ​​em assinar com ex- Real Madrid goleiro Keylor Navas.

A equipe da MLS já contratou várias ex-estrelas da La Liga, reunindo o quarteto de ex-Barcelona Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez na Flórida.

Lionel Messi e Antonela Rocuzzo se vestem de funcionários de fábrica para visitar novo patrocinador

Foi pensado que Navas pode ser o próximo da fila enquanto se prepara para deixar o PSG em 1º de julho como agente livre.

Porém, apesar de descrevê-lo como um jogador de “grande hierarquia”, Martinho que de momento não pretendem aumentar as suas opções no departamento de guarda-redes.

“Não há necessidade de eu estudar [Navas’] CV porque é um guarda-redes de grande qualidade”, Martinho disse na coletiva de imprensa após o empate em 0 a 0 com o Orlando City.

“Na última semana vários nomes circularam, incluindo outros goleiros. Em primeiro lugar, faltando dois meses para a reabertura da janela de transferências, não estamos pensando nisso.”

Martino confia na sua rolha

O Inter Miami teve um bom início de campanha na MLS e atualmente está com um ponto de vantagem na liderança da Conferência Leste, com nove vitórias em 14 jogos nesta temporada.

No entanto, eles sofreram 20 gols até o momento – o dobro do seu adversário mais próximo, o FC Cincinnati – o que levanta dúvidas sobre Posição de Drake Callender.

Mas Martinho garantiu ao jogador de 26 anos que não pretende contratar um substituto para ele, aparentemente descartando o internacional da Costa Rica Navasque somou 114 internacionalizações pelo seu país.

“Não pretendemos substituir o nosso guarda-redes. Não pretendemos fortalecer a nossa guarda-redes”, acrescentou.

Navas, de 37 anos, passou a última temporada no campeão francês PSG, depois de retornar de um empréstimo do Nottingham Forest, time da Premier League inglesa. Em sua carreira, Keylor conquistou três títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid antes de deixar o Los Blancos em 2019.