A revelação chocante de Meghan Markle: detalhes de seu primeiro casamento expostos

Bantes Meghan Markle tornou-se o Duquesa de Sussex através de seu casamento com Príncipe Harryela tinha um passado pouco conhecido que incluía um casamento fracassado com um produtor de cinema Trevor Engelson. Agora, detalhes daquela época serão revelados em um novo documentário, deixando Meghan “em pânico”.

Meghan e Trevor o relacionamento durou sete anos antes de eles trocarem votos em uma cerimônia pitoresca na Jamaica em 2011. No entanto, o casamento durou apenas dois anos antes de eles desistirem em 2013 devido à tensão de um relacionamento à distância. Meghanque tentava ter sucesso no mundo da atuação, pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis.

O que chocou muitos foi a forma como o Duquesa de Sussex terminou o casamento. Em um movimento descrito como “brutal,” Meghan supostamente enviou seus anéis de casamento e noivado de diamante de volta para Trevor via carta registrada, indicando o fim abrupto e inesperado do relacionamento.

Após seu divórcio, Meghan seguiu em frente e finalmente conheceu Príncipe Harry em 2016 através de um amigo em comum. Eles se casaram em uma cerimônia luxuosa em 2018, tornando-se um dos casais mais famosos do mundo. Enquanto isso, Trevor encontrou o amor novamente com nutricionista e herdeira multimilionária Tracey Kurlandcom quem se casou em 2019.

Markle não ficará feliz com o documentário

No entanto, de Meghan o passado está voltando para assombrá-la com um próximo documentário que promete mergulhar nela “dias de festa” e seu primeiro casamento. Segundo uma fonte, existem aspectos de Meghan vida que ela preferiria manter privada, especialmente em relação a ela Hollywood passado.

Jornalista e especialista real Ulrike Grunewald está liderando o documentário, que será produzido para o canal alemão ZDF rede. Ulrica e sua equipe estão investigando de Meghan passado, incluindo sua passagem por Montecito, onde agora mora com Príncipe Harry e seus dois filhos.

À medida que o documentário se aproxima, Meghan e atormentar ficam se perguntando quais revelações poderiam surgir sobre sua vida passada antes de ela se tornar membro da família real.