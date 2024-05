A sensação do assado de Tom Brady, Nikki Glaser, descobre tudo para a PETA!

Nikki Glazer está usando seus talentos cômicos para defender os animais em uma nova campanha publicitária para PETA. Na campanha, o comediante de 39 anos posou completamente nu, segurando um microfone e parado em frente a uma parede de tijolos no palco de um clube de comédia. Sua mensagem é clara: “Use sua própria pele”, impressa em sua barriga. Nikki está incentivando os fãs a abandonarem roupas de origem animal, como couro, e considerarem se tornarem veganos.

No vídeo que acompanha a campanha, Nikki não se conteve, criticando quem pode se preocupar em ficar menos descolado se parar de usar pele de animal. Ela aponta os maus tratos aos animais na indústria da moda e desafia a noção de que usar couro verdadeiro é a única maneira de parecer legal. Ela sugere com humor: “se é disso que sua personalidade depende, você precisa fazer terapia”.

Nikki também aborda a relutância que algumas pessoas têm em se tornarem veganas, reconhecendo que isso pode ser uma grande mudança. Ela sugere com humor: “Se você se tornar vegano e realmente sentir falta da crueldade contra os animais da qual costumava participar, basta chutar seu cachorro ou algo assim, porque é literalmente a mesma coisa”. Sua abordagem ousada e sem remorso na defesa do veganismo é ao mesmo tempo instigante e divertida.

Do clube de comédia ao ativismo animal

Em sua própria jornada, Nikki é vegana desde 2016 e encontrou maneiras únicas de incorporar seu estilo de vida à comédia. Ela enfatiza a importância de enfrentar a realidade dos maus-tratos aos animais em vários setores e exorta as pessoas a reconsiderarem as suas escolhas. “Eu sei que você vai sentir falta das coisas que amava, mas só porque gosta de algo não significa que seja certo”, diz ela.

Usando humor e inteligência, Nikki é capaz de transmitir uma mensagem poderosa sobre os direitos dos animais e o veganismo. A sua abordagem desafia as normas sociais e incentiva as pessoas a pensar criticamente sobre as suas escolhas. À medida que ela continua a usar sua plataforma para defender causas nas quais acredita, o impacto de Nikki vai além do palco da comédia. Ela prova que defender aquilo em que você acredita pode ser impactante e divertido.