A suposta mula de Diddy, Brendan Paul, aceita acordo em caso de drogas e evita prisão

O advogado de Brendan, Brian Bieber nos diz … “Brendan aceitou a oferta do promotor para permitir sua entrada no programa de desvio que, após a conclusão, o processo contra ele será arquivado na íntegra.”

Um representante do Procurador do Estado de Miami-Dade também confirma isso, dizendo ao TMZ… esta foi uma oferta padrão para um réu não violento e sem antecedentes – que foi preso por um caso de posse em vez de um caso de tráfico muito mais sério. .

TMZ divulgou a história … Brendan foi agredido com uma acusação de crime de porte de drogas após sua prisão em março no Aeroporto Executivo Miami-Opa Locka. Brendan, que anteriormente trabalhou como principal assistente de Diddy, foi autuado depois que as autoridades supostamente encontraram doces de cocaína e maconha em sua bolsa durante uma busca.