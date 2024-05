A técnica de Iowa, Lisa Bluder, se aposenta e o assistente Jan Jensen assume o cargo

A técnica de basquete feminino de Iowa, Lisa Bluder, anunciou na segunda-feira que está se aposentando depois de 24 anos como treinador dos Hawkeyes e 40 temporadas como treinadora geral, incluindo participações em jogos do campeonato nacional nas últimas duas temporadas. Bluder, 63, é a técnica de basquete feminino mais vitoriosa da história das Dez Grandes.

O técnico associado Jan Jensen, que foi assistente de Bluder durante todo o tempo em Iowa, assumirá o cargo de técnico dos Hawkeyes. Jensen anteriormente foi assistente de Bluder no Drake depois de jogar pelo Bluder com os Bulldogs.

Natural de Iowa que jogou no norte de Iowa, Bluder terminou com um recorde geral de carreira como treinador de 884-396. Ela teve passagens como técnica principal em St. Ambrose (169-36 em seis temporadas) e Drake (187-106 em 10 temporadas) antes de assumir o comando de Iowa em 2000.

Com os Hawkeyes, Bluder tinha 528-254, com cinco títulos de torneio Big Ten. Iowa fez 18 participações em torneios da NCAA nas 24 temporadas de Bluder e foi três vezes treinadora do ano no Big Ten. Ela foi 263-144 em jogos Big Ten.

“Foi uma honra para minha carreira fazer parte da família Iowa Hawkeye”, escreveu Bluder em um comunicado divulgado por Iowa dirigido aos fãs. “E liderar um programa de basquete feminino repleto de tantas jovens talentosas e notáveis, que fizeram grandes coisas em suas carreiras e, mais importante, em suas vidas”.

Os Hawkeyes tiveram 34-5 na temporada passada, atrás da estrela Caitlin Clark, que foi a escolha número 1 no draft da WNBA de abril e jogará na abertura da temporada WNBA do Indiana Fever na terça-feira em Connecticut. Os Hawkeyes perderam para a Carolina do Sul no jogo do campeonato nacional em Cleveland. Iowa perdeu para a LSU na disputa do título de 2023 em Dallas. Os Hawkeyes ganharam os últimos três títulos de torneios Big Ten.

Clark se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do basquete da Divisão I, masculino ou feminino, como sênior na temporada passada, terminando com 3.951 pontos. Clark foi o jogador nacional do ano nas últimas duas temporadas.

“Simplesmente ninguém melhor na construção de uma equipe”, disse Clark em um post no X. “Obrigado por acreditar em mim mais do que ninguém. Aproveite a aposentadoria, treinador. Muito merecida.”

Bluder disse que ao começar a se preparar para esta entressafra, ela tomou a decisão de se aposentar.

“Depois que a temporada terminou, passei um tempo com nossos alunos-atletas e treinadores revisando a temporada e preparando aqueles que seguem em frente para o que vem a seguir”, escreveu Bluder. “Com isso também veio a contemplação pessoal sobre o que esta jornada significou para mim, como defender melhor este programa e como será o futuro para minha família e para mim. Depois de passar algum tempo com meu marido, David, ficou claro para me que estou pronto para me afastar.

“Nunca há um momento ideal para se aposentar e tenho certeza de que neste outono sentirei falta dos jogos, dos treinos, das viagens, da atmosfera, dos tremendos torcedores e, o mais importante, dos jogadores. deste programa, saber que o sucesso é agora um componente implacável do basquete feminino na Universidade de Iowa me dá conforto enquanto faço a transição para me tornar a maior campeã do programa.”