‘A temporada acabou’ – Nuggets ficou cambaleando após o colapso do jogo 7

DENVER – Faltando cerca de 30 segundos, a realidade começou a se instalar e Nikola Jokic começou a parabenizar os jogadores do Minnesota Timberwolves.

No espaço de 22 minutos, a busca do Denver Nuggets para se repetir como campeão se desintegrou de forma impressionante. O Nuggets perdeu uma vantagem de 20 pontos no terceiro quarto em casa e perdeu o jogo 7 por 98-90.

A forma como perderam – desperdiçando uma vantagem de 58-38 a partir da marca de 10:50 no terceiro quarto – deixou os atuais campeões em estado de choque e incrivelmente frustrados. Foi a maior vantagem perdida em um Jogo 7 nos últimos 25 anos.

“A temporada acabou”, disse Michael Malone, frustrado, em sua entrevista coletiva, enquanto os jogadores do Wolves podiam ser ouvidos comemorando no vestiário vizinho, através da parede.

A rapidez do final da repetição do Nuggets ainda não havia se estabelecido.

“Isso é o que é difícil”, disse Malone quando questionado sobre o que deu errado. “F — estar com 20 anos. A temporada acabou. É difícil.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Depois de perder os dois primeiros jogos da série em casa, o Denver venceu os três jogos seguintes e parecia estar de volta ao campeonato. Mas o Nuggets desperdiçou duas oportunidades de avançar para a terceira final da Conferência Oeste em cinco pós-temporadas – ambas de forma chocante. Eles foram eliminados no jogo 6 em Minnesota por 45 pontos.

E então veio o segundo tempo no domingo. Com uma vantagem de 20 pontos depois que Jamal Murray fez um 3, o Nuggets viu os Timberwolves fazerem uma corrida de 54-24. Quando a corrida terminou, Minnesota estava vencendo por 92-82 faltando 3:07 para o fim, esvaziando uma barulhenta Ball Arena.

Jokic, três vezes MVP, terminou com 34 pontos, 19 rebotes e 7 assistências, mas errou 8 de 10 atrás do arco. Murray marcou 24 de seus 35 pontos no primeiro tempo, mas acertou apenas 4 de 12 na faixa de 3 pontos.

As duas grandes estrelas do Nuggets não receberam muita ajuda. Michael Porter Jr. errou 9 de 12 arremessos e marcou 7 pontos, enquanto Aaron Gordon, que foi excelente durante esta série nas três vitórias consecutivas do Nuggets, terminou com 4 pontos, 4 rebotes e 2 assistências.

Enquanto Nuggets como Murray e Christian Braun achavam que Denver deveria ter vencido e avançado, Jokic disse que os Wolves foram projetados para vencê-los.

Tim Connelly transformou o Nuggets em um candidato ao campeonato como presidente de longa data de operações de basquete da franquia. Minnesota contratou Connelly em 2022 e ele passou a negociar jogadores como Rudy Gobert para formar um grupo que parecia perfeito para impedir Denver.

No segundo tempo, Jokic teve que lutar contra o trio de grandes homens do Minnesota, Gobert, Karl-Anthony Towns e Naz Reid, enquanto o Nuggets teve que tentar conter Anthony Edwards na defesa.

“Quero dizer, acho que eles foram feitos para nos vencer”, disse Jokic. “Basta olhar para o elenco deles. Eles têm basicamente dois All-Stars, dois provavelmente jogadores defensivos do primeiro time. Mike Conley é o jogador mais subestimado da NBA, provavelmente.

“Do banco, eles têm o Sexto Homem do Ano. [They are] uma equipe que pode fazer literalmente tudo. Eles podem ser grandes, pequenos.”

Quando Connelly foi questionado no corredor perto do vestiário do Nuggets sobre seu plano para eliminar os campeões, o presidente de operações de basquete do Wolves foi humilde.

“Isso se chama sorte, cara”, disse Connelly.

Antes de o Nuggets entrar na entressafra muito mais cedo do que o esperado, eles refletiram sobre como era difícil tentar defender um campeonato.

“Apenas mental e fisicamente, evocando energia para lutar como se você estivesse sendo caçado”, disse Murray. “Acho que essa é a emoção. Quando você é o caçador, você tem muito mais motivação e se agarra a qualquer coisa para provar que todos estão errados e tem um peso constante em seu ombro.

“Não sei… sinto que deveríamos ter vencido esta noite. Essa é a parte difícil. Eles nos venceram, mas tivemos tantas oportunidades excelentes, inclusive eu, então é muito difícil, cara.”

Jokic disse que com todo o talento da liga hoje, um time precisa “ser basicamente perfeito para ganhar o campeonato”.

Malone sabia o quão difícil era para o Nuggets, que jogou até junho do ano passado e voltou e enfrentou seus principais jogadores até o último jogo da temporada regular para garantir a segunda colocação, para repetir.

“Este é apenas um atraso momentâneo”, disse Malone. “É um fracasso, não é fatal. Voltaremos.

“O melhor time venceu. Então, não vou tirar nada de Minnesota… Mas mentalmente, emocionalmente, fisicamente, acho que os caras estão exaustos. Eles estão mortos de cansaço. Eles me deram tudo que eu poderia pedir e é por isso que como por mais que isso doa, sairei deste prédio esta noite com a cabeça erguida.”