A temporada de Josh Giddey, do Thunders, de alguma forma fica ainda pior quando os fãs pedem seu banco

Josh GiddeyA situação reveladora de perto do final de 2023 criou ondas de choque em todo o NBA. No final das contas, não havia evidências suficientes para Giddey enfrentar qualquer acusação, e sua carreira no basquete continuou normalmente no início de 2024.

Josh Giddey é perseguido por TikToks dedicados à menor de idade Liv Cook

Giddey nunca conseguiu recuperar a forma que mostrou durante sua segunda temporada com o Trovão da cidade de Oklahoma. Ele jogou muito bem na série de playoffs da primeira rodada do Thunder, mas tem sido uma luta para o jovem de 21 anos contra o Dallas Mavericks.

Cason Wallace poderia começar no lugar de Josh Giddey?

Giddey mal está na média 13 minutos por jogoe os fãs estão pedindo que ele seja banco em favor de Cason Wallace.

Wallace realmente impressionou com seu defesa, uma área em que Giddey geralmente não tem sido muito bom. Giddey também cedeu muito tempo de jogo para Aaron Wigginsque deu uma sacudida no Thunder no lado ofensivo e está atirando melhor que Giddey nesta série.

É mais um obstáculo para Giddey, que passou por uma temporada brutal fora das quadras apenas um ano depois de parecer preparado para o estrelato.