A treinadora do Fever, Christie Sides, começa a sentir a pressão de perder após o hype de Caitlin Clark: o emprego dela está em jogo?

Febre Indiana treinador principal Lados de Christie não conteve sua frustração depois que seu time sofreu uma derrota esmagadora de 36 pontos para o Liberdade de Nova York na noite de quinta-feira. Em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Sides não mediu palavras, rotulando o desempenho do Fever como “inaceitável”, especialmente porque foi a estreia em casa.

Ela enfatizou a necessidade de melhorias e expressou sua decepção pela incapacidade do time de deixar a torcida orgulhosa com seu desempenho em quadra. Sides afirmou: “Temos que fazer um trabalho melhor. Temos que deixar os fãs orgulhosos com o que colocamos no chão. E eu aceito. Não fizemos isso esta noite. E isso é inaceitável.”

Caitlin Clark é capturada gritando na cara de Feferee em meio às primeiras lutas da WNBA

Mas as coisas não estão melhorando para o Sides e seus jogadores, já que foram derrotados novamente pelo Liberty neste sábado, embora a margem de derrota já não fosse tão grande e a equipe apresentasse algumas melhorias, mas ainda com muitos pontos a melhorar.

Quando um repórter mencionou as dificuldades do time na temporada passada e perguntou como o Fever pode mudar as coisas, Sides reconheceu a necessidade de experiência e mencionou fazer mudanças na escalação. Ela também destacou o foco da equipe no trabalho defensivo nos treinos.

No entanto, ela expressou frustração com a falta de tempo de prática para resolver os problemas atuais, dizendo: “Esse é o problema – não temos tempo de prática para resolver isso agora.” Depois de reservar um momento para organizar seus pensamentos, ela simplesmente concluiu: “Só precisamos melhorar”.

A chegada de Clark aumenta a pressão sobre Sides enquanto Fever luta para entregar

A pressão sobre os Sides intensificou-se esta temporada com a chegada de Caitlin Clark, aumentando as expectativas para que o Fever apresente desempenhos de alto nível de forma consistente. E embora não tenha sido assim, já que em alguns momentos a equipe mostrou competitividade e ficou a 5 pontos do Liberty, acabando perdendo por 11 pontos e com Clark fazendo seu melhor jogo até o momento, as coisas ainda não vão bem para os Sides.

Diante da pressão crescente, Sides and the Fever devem se reagrupar e demonstrar melhorias significativas em seus próximos jogos para aliviar dúvidas sobre suas capacidades. O desafio que temos pela frente é claro e Sides compreende a urgência da situação enquanto trabalha para orientar a sua equipa de volta ao caminho certo.