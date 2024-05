A vitória do Man United contra o Newcastle é um raro dia bom para Ten Hag

MANCHESTER, Inglaterra – O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, teve um raro dia bom quando seu time derrotou o Newcastle United por 3 a 2 em Old Trafford, na quarta-feira, e ele só pode esperar mais alguns antes que esta temporada miserável chegue ao fim.

Enquanto o debate e a especulação giram em torno da posição do holandês como técnico, o Man United venceu um jogo da Premier League pela terceira vez em quase três meses. O resultado foi alcançado graças aos golos de três jovens jogadores, Kobbie Mainoo, Amad Diallo e Rasmus Højlund, enquanto Ten Hag também conseguiu receber de volta Bruno Fernandes, Marcus Rashford e – crucialmente – Lisandro Martínez devido a lesão.

A um jogo do final, a vitória mantém vivas as esperanças do Man United de terminar entre os sete primeiros e de se classificar para as competições europeias através da sua posição na liga. Também suscita uma vaga esperança de que, com a final da FA Cup contra o Manchester City no final do mês, uma temporada desastrosa ainda possa terminar com uma nota positiva.

Se isso será ou não suficiente para manter Ten Hag no emprego, apenas os novos investidores do clube, Sir Jim Ratcliffe e INEOS, sabem.

“É uma vitória e fiquei satisfeito com o desempenho da equipa”, disse Ten Hag. “É sempre difícil jogar contra o Newcastle, eles são muito físicos, mas também jogamos um bom futebol, marcamos bons gols, principalmente o primeiro. tem um banco.”

Pela primeira vez, sua coletiva de imprensa pós-jogo foi amplamente positiva.

Graças à vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Brighton na quarta-feira, o Man United só pode realisticamente subir até o sétimo lugar na tabela, o que ainda representaria seu pior resultado na era da Premier League.

No entanto, eles evitaram a décima derrota oficial em casa no último jogo da temporada em Old Trafford e depois de uma campanha que deixou Ten Hag machucado e machucado, ele conquistará pequenas vitórias sempre que puder.

Por mais bem-vindo que tenha sido o resultado contra o Newcastle, ainda houve partes do desempenho que levantaram mais perguntas do que respostas.

Uma delas: por que demorou tanto para dar uma chance a Amad Diallo? O marfinense de 21 anos proporcionou o melhor momento da temporada do Man United ao vencer a Copa da Inglaterra na prorrogação contra o Liverpool, em março, mas teve que esperar mais dois meses para começar a Premier League.

Finalmente escolhido contra o Arsenal no domingo, Diallo manteve sua posição contra o Newcastle e deu uma assistência para Mainoo e depois um chute feroz para marcar.

“Amad teve uma temporada difícil devido a uma lesão grave”, disse Ten Hag. “Ele reagiu e o seu desempenho nos treinos e progressos tem sido muito bom. Agora ele teve a sua oportunidade e aproveitou a oportunidade. É assim que deve funcionar. Há sempre competição interna e estou muito satisfeito com o seu nível.”

Uma das críticas de Ten Hag tem sido sua lealdade ao baixo desempenho da contratação de Antony, de £ 85 milhões. Mas com o brasileiro no banco, Amad aproveitou a oportunidade e há todas as chances de ele já ter feito o suficiente para ser titular em Wembley contra o Manchester City na final da FA Cup em 25 de maio (transmissão ao vivo ESPN +, apenas nos EUA).

Como que para enfatizar, o estádio começou a cantar “Amad Diallo” no meio do segundo tempo. Seguiu-se apoio ao gerente e gritos de “estamos em marcha com o exército de Ten Hag”.

A maioria dos torcedores está indecisa sobre se ele deve continuar na próxima temporada e, por enquanto, o clube também. Vencer o Newcastle deu-lhe algum espaço para respirar depois de uma péssima forma desde o final de fevereiro. A decisão sobre seu futuro será adiada até depois da viagem a Wembley.

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, dirigiu-se aos torcedores após a vitória de seu time por 3 a 2 sobre o Newcastle United na quarta-feira. Imagens de Gareth Copley/Getty

Após o apito final frente ao Newcastle, Ten Hag fez um discurso aos adeptos do centro do campo, prometendo que “estes jogadores farão de tudo para ganhar a taça”. Foi bem recebido e depois de uma volta ao redor do estádio, Ten Hag desceu o túnel sob aplausos dos torcedores que ficaram para trás.

“Toda a temporada, para os torcedores, é uma temporada muito difícil”, admitiu Ten Hag depois. “Estamos muito satisfeitos com a atitude dos torcedores”.

Ele também estará. Ainda não se sabe se isso faz ou não diferença para Ratcliffe.

Depois de tantos pontos baixos, há um forte argumento para demitir Ten Hag. Mas embora ainda faltem jogos – especialmente a final da taça contra o Man City – ainda existem oportunidades para Ten Hag influenciar o debate a seu favor.

Será necessário mais do que uma vitória por pouco sobre o Newcastle para convencer a todos, mas há, pelo menos, um vislumbre de esperança de que talvez uma campanha que de outra forma seria esquecível possa ter um final positivo.

“Depois da temporada que tivemos até agora, não falo de orgulho”, disse Ten Hag. “Estamos todos decepcionados com a temporada, mas ainda podemos ganhar alguma coisa.”