Aaron Rodgers abraça a pressão da temporada de vida ou morte dos Jets

FLORHAM PARK, NJ – Aaron Rodgers está de volta como quarterback titular do New York Jets – saudável, confiante e pronto para uma potencial temporada de vida ou morte para ele e toda a organização.

“Se eu não fizer o que sei que sou capaz de fazer, provavelmente todos sairemos daqui”, disse Rodgers na terça-feira após seu segundo treino OTA – o primeiro aberto à mídia. “Eu gosto desse tipo de pressão, no entanto.”

O quatro vezes MVP ampliou a narrativa em torno dos Jets, de que o destino do técnico Robert Saleh e do gerente geral Joe Douglas provavelmente dependerá da temporada de 2024. Os Jets têm 18-33 anos sob a liderança de Saleh e Douglas e esperam que Rodgers e uma escalação vencedora agora possam acabar com a seca de playoffs ativa mais longa da NFL – 13 anos.

Rodgers, 40, também se colocou na berlinda.

“Você pode não dizer isso, mas conforme você envelhece na liga, se você não tiver um bom desempenho, eles vão se livrar de você ou trazer o próximo cara para assumir”, disse ele. “Quero dizer, aconteceu em Green Bay, e sou alguns anos mais velho do que era naquela época.

“Espero jogar em alto nível. Espero que sejamos produtivos e competitivos e que tudo isso cuide de si.”

Pela primeira vez em oito meses, Rodgers presidiu o ataque inicial dos Jets, não mostrando sinais aparentes de ferrugem e nenhum efeito persistente de uma ruptura no tendão de Aquiles que encerrou sua temporada de 2023 no quarto snap.

“Ele está fazendo tudo”, disse Saleh sobre o regime de treinos.

Com Rodgers como zagueiro, a bola não tocou o solo até o final do treino de 90 minutos. Ele foi perfeito (2 de 2) em seu primeiro período de 11 contra 11, foi perfeito (5 de 5) em seu único período de 7 contra 7 e completou suas três primeiras tentativas nos 11 seguintes. on-11 antes de perder o wide receiver Xavier Gipson em uma rota lateral profunda. Momentos antes, ele havia feito seu melhor arremesso do dia, dividindo uma dupla de defensores em uma costura profunda para Gipson.

“Não quero sair como um vagabundo”, disse Rodgers. “É por isso que me esforcei e acreditei nas minhas habilidades. Quero dizer, vocês viram hoje. Não há protetores, mas obviamente ainda posso arremessá-lo com o melhor deles e ainda posso me movimentar.

“Estou ansioso para voltar onde estava no ano passado. Quando jogo bem, acho que todas as possibilidades individuais de reconhecimento seriam ótimas. Mas se eu jogar da maneira que sou capaz, estaremos jogando por muito mais do que isso.”

O retorno de Rodgers energizou a equipe depois de um 2023 amargamente decepcionante, que viu os Jets (7-10) passarem por três outros zagueiros após a lesão devastadora de Rodgers na semana 1. Saleh fez algumas mudanças na equipe ofensiva, mas manteve o coordenador Nathaniel Hackett em meio a especulações de que ele poderia contratar um assistente sênior acima de Hackett.

Hackett continuará sendo o playcaller, de acordo com Saleh, que assumiu um papel mais importante no ataque. Provavelmente, um Rodgers saudável tornará todos melhores.

“É incrível”, maravilhou-se o coordenador defensivo Jeff Ulbrich. “Ele encontrou uma espécie de fonte da juventude porque nunca vi uma versão diferente dele. É o mesmo cara que vi nas últimas quatro semanas da temporada, quando ele estava nos dividindo sobre as coisas do time de olheiros.”

Rodgers treinou de forma limitada no final da temporada passada com os reservas, tentando conseguir uma recuperação improvável da cirurgia no tendão de Aquiles esquerdo. Na época, ele claramente não estava 100% – seu trabalho de pés e movimentos laterais ainda estavam comprometidos – e ele nunca mais voltou a campo quando os Jets caíram fora da corrida.

Ele estava visivelmente mais aguçado na terça-feira, participando de todos os exercícios de calistenia pré-treino com toda a equipe e correndo de verdade – coisas que não conseguiu fazer no final da temporada passada. Rodgers disse que se sente “muito bem” do ponto de vista de força e movimento, acrescentando que tudo o que ele precisa é praticar repetições para recuperar a sensação e a confiança.

Rodgers ganhou as manchetes na entressafra, principalmente quando foi mencionado como um potencial companheiro de chapa pelo candidato presidencial independente Robert F. Kennedy Jr. Falando sobre o assunto pela primeira vez à mídia local, Rodgers disse que a conversa sobre ele se tornar um candidato à vice-presidência era “uma coisa real”.

“Sim, eu amo Bobby”, disse Rodgers. “Tivemos algumas conversas muito boas, mas havia duas opções: era se aposentar e ser vice-presidente ou continuar jogando. Quero continuar jogando.”

Ao fazer tantas notícias não relacionadas ao futebol fora da temporada, incluindo comentários polêmicos em vários podcasts, Rodgers recebeu críticas por aparentemente contradizer seu próprio decreto do final da temporada. Na época, ele disse que os Jets precisam “liberar os touros —” e se concentrar no futebol para se tornarem um time vencedor.

Lembrado desse comentário, Rodgers disse que aprecia a opinião de todos, acrescentando: “Essa é a beleza da Primeira Emenda neste país e da liberdade de expressão, seja ela positiva para mim ou negativa.

“Eu respeito essas opiniões, mas essas são coisas fora de temporada e são oportunidades reais, principalmente podcasts, amigos meus, e a coisa do Bobby foi uma coisa real. mim. Assim que a temporada começar, será tudo uma questão de futebol.”