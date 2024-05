Aaron Rodgers e Jets visitarão 49ers no MNF na semana 1

A temporada de retorno de Aaron Rodgers começará no horário nobre, com o New York Jets viajando para o San Francisco 49ers para enfrentar o atual campeão da NFC em 9 de setembro no “Monday Night Football” da ESPN, foi anunciado na manhã de terça-feira.

Isso marca a segunda temporada consecutiva em que Rodgers e os Jets jogarão um jogo no horário nobre na semana 1. Sua estreia nos Jets no último dia 11 de setembro se transformou em um desastre que mudou a temporada para os Jets, já que o quatro vezes MVP rompeu o tendão de Aquiles esquerdo no quarto snap e perdeu o restante da temporada.

É um confronto fascinante de quarterbacks, com Rodgers enfrentando Brock Purdy, o Sr. Irrelevante de 2022 que se tornou uma das maiores histórias de sucesso da NFL. Os 49ers vêm de uma derrota esmagadora no Super Bowl LVIII, uma derrota por 25-22 na prorrogação para o Kansas City Chiefs.

Rodgers sofreu uma lesão na temporada passada em um sack do então pass-rusher do Buffalo Bills, Leonard Floyd. Contra o 49ers, Rodgers provavelmente terá que ficar de olho novamente no Floyd, que assinou com o San Francisco nesta entressafra.

Os Jets estão saindo de uma temporada de 7 a 10 marcada pela instabilidade do quarterback.

Rodgers tem uma marca de 6-3 na carreira contra o 49ers. Este é um tipo de retorno ao lar para Rodgers, que cresceu em Chico, Califórnia, e estudou na UC Berkeley. Em 2005, Rodgers pensou que havia uma chance de ser escolhido primeiro no geral pelos 49ers, mas eles optaram por Alex Smith.

As duas comissões técnicas têm laços fortes. O técnico dos Jets, Robert Saleh, atuou como coordenador defensivo do 49ers sob o comando de Kyle Shanahan antes de assumir o cargo dos Jets em 2021. O coordenador defensivo dos Jets, Jeff Ulbrich, é um ex-linebacker do 49ers que o 49ers mostrou interesse em contratar como coordenador defensivo após a temporada passada.