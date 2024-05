Aaron Rodgers fuma charuto e sai com Davante Adams em Churchill Downs

Aaron Rodgers ‘a incrível entressafra continuou rolando na sexta-feira … enquanto ele parecia se divertir muito em Churchill Downs, fumando cigarros e saindo com seu bom amigo, Davante Adams !

O superastro do New York Jets chegou à venerável pista de corrida em Louisville para o Kentucky Oaks um dia antes do Kentucky Derby acontecer… e ele parecia estar se divertindo muito.