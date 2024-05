Aaron Rodgers recebe más notícias sobre seu retorno aos Jets e Brock Purdy é a razão disso

Aaron Rodgers é sempre o foco principal em seu setor, mas seu Jatos de Nova York são uma das maiores histórias que se dirigem para o Temporada de 2024 da NFL. Rodgers estava pronto para incendiar a liga no ano passado em sua primeira temporada com os Jets, após 18 anos com o Green Bay Packers.

Aaron Rodgers criticado pela NFL Network por considerar a campanha para vice-presidente

Mas o desastre aconteceu apenas algumas jogadas na abertura da temporada dos Jets, Rodgers rasgou o tendão de Aquiles e o sonho de Nova York morreu antes mesmo de poder decolar. As especulações correram soltas sobre o futuro de Rodgers, mas todos esperam que o QB em perto de 100% para a temporada de 2024.

New York Jets enfrentará 49ers no primeiro jogo MNF da temporada

O primeiro jogo da temporada para Rodgers será um espetáculo de qualquer maneira, mas a NFL se superou ao torná-lo um confronto imperdível contra o São Francisco 49ers.

Rodgers e os Jets viajarão para a Bay Area para o primeiro jogo da temporada, e será no Segunda à noite futebol. Brocky Purdy e o vice-campeão do Super Bowl, Niners, vai querer estragar o retorno de Rodgers.

Os Jets provavelmente esperavam um primeiro jogo mais fácil por vários motivos. Um Rodgers enferrujado terá que lidar com um pass-rush feroz que inclui Nick Bosa, Leonardo Floyd, Javon Hargrave e mais.

A nova linha ofensiva de Nova York será colocada à prova rapidamente com o objetivo de proteger Rodgers, de 40 anos.