Acordo da NCAA é um dia histórico para pagar atletas universitários. O que vem depois?

Nada é fácil nos esportes universitários.

E com as conferências Power 5 e o conselho de governadores da NCAA votando na quinta-feira para aceitar o acordo de três casos antitruste que criam uma nova estrutura para o esporte, o momento está repleto de mudanças históricas e de ambiguidade iminente.

Os mais de US$ 2,7 bilhões em danos nas costas e um novo modelo de divisão de receitas que acompanham o acordo House v. NCAA e dois casos antitruste relacionados marcam um pivô distinto para os esportes universitários. O amadorismo, há muito uma noção frágil e passageira na indústria bilionária dos esportes universitários, está oficialmente morto. Os esportes universitários, há muito um grupo fragmentado de feudos, se uniram em uma tentativa de se salvarem, com a visão chocante de cinco ligas poderosas e da NCAA juntas em um comunicado à imprensa.

Esta é uma semana necessária e importante para o atletismo universitário, mas não uma semana comemorativa para seus líderes. É um dia promissor para os futuros atletas que estão sendo compensados ​​com uma participação nas receitas estimada em mais de US$ 20 milhões por escola.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

E também é uma semana confusa para os treinadores e líderes no campus, que não têm ideia de quais serão as regras específicas de engajamento no futuro.

Não deve haver idas ao quiroprático por causa de tapinhas nas costas de autocongratulação por dar esse passo, já que o negócio dos esportes universitários continuará confuso. Ninguém deveria ser aplaudido por pagar milhares de milhões apenas para evitar pagar milhares de milhões adicionais.

A paz que a NCAA e os líderes da conferência esperam estar a adquirir com os seus milhares de milhões em dinheiro dos acordos é aparentemente provisória. Embora o acordo torne mais difícil para os advogados dos demandantes exercerem a ameaça de danos de bilhões de dólares no futuro, os atletas terão opções para continuar desafiando qualquer restrição ou limite sobre a forma como são pagos. Enquanto os votos finais sim eram coletados esta semana, um caso federal separado no Colorado – Fontenot v. NCAA – continuou avançando em seu próprio caminho, deixando aberta a possibilidade de que os advogados da NCAA não tenham tempo para recuperar o fôlego. antes de travar a próxima batalha sobre o limite de remuneração dos atletas.

Os jogos nos campos e arenas dos esportes universitários continuam maravilhosos, as classificações televisivas do futebol universitário e do torneio da NCAA para basquete masculino e feminino são todos arrasadores. E a NCAA, por trás da liderança decisiva do presidente Charlie Baker, parece ter adquirido maior relevância nos próximos anos ao encontrar consenso suficiente para evitar uma perda financeira catastrófica de mais uma decisão judicial que vai contra ela.

Mas a realidade do ápice das votações de quinta-feira, que ainda precisa da aprovação da juíza Claudia Wilken, é que os dirigentes universitários escolheram a melhor e pior opção. Pague bilhões agora e compartilhe a receita ou, previram os advogados, perderá uma série de ações judiciais, declarará falência e recomeçará.

Como chegamos aqui é simples. À medida que os esportes universitários passaram de paixão regional a obsessão nacional ao longo da década de 1990 e neste século, os líderes da NCAA e presidentes de faculdades agarraram-se a um modelo de negócios que não remunerava o talento. (Os treinadores, não por coincidência, foram remunerados em níveis significativos porque os jogadores nunca receberam salário.)

Há apenas três anos, a NCAA lutou contra a ideia de pagar aos atletas os agora excêntricos US$ 6.000 em prêmios acadêmicos até a Suprema Corte. Portanto, é difícil exagerar o quão drástica é a mudança de teor em torno dos esportes universitários.

Em algum ponto ao longo do caminho, à medida que as redes de conferência de televisão se formavam, os salários dos comissários dispararam para US$ 5 milhões por ano – para o ex-comissário do Pac-12, Larry Scott, entre todas as pessoas – e os contratos de televisão rivalizavam com os esportes profissionais, nunca houve uma maneira de cortar diretamente nos atletas. Até esta semana.

Então, o que isso significa para os esportes universitários quando a divisão das receitas chegar já no outono de 2025? Aonde isso nos leva?

Descrevemos as questões remanescentes que precisarão ser resolvidas. A maioria das decisões até este ponto foram orientadas pela NCAA, advogados e comissários, e chegará um ponto em que os verdadeiros participantes nas ervas daninhas dos esportes – os diretores e treinadores atléticos – terão voz no processo. Ou pelo menos eles esperam.

Além de tornar menos atraente financeiramente para os advogados dos demandantes desafiarem a NCAA em casos antitruste, os líderes universitários também esperam poder colocar seu novo acordo aos pés do Congresso como uma demonstração de boa fé. Por sua vez, esperam estimular algum impulso para uma lei federal que lhes dê maior protecção contra processos judiciais no futuro. No entanto, não há garantias de que o acordo irá abalar quaisquer votos no Capitólio, que até agora tem estado estagnado na legislação relacionada com a NCAA e terá a maior parte do seu tempo ocupado pelas eleições de Novembro.

Sem a ajuda do Congresso, continuará a ser um caminho difícil para a NCAA aplicar os tipos de regras que considera necessárias para restaurar a estabilidade aos desportos universitários.

Como o Título IX influencia o cálculo financeiro? Essa surge como a maior preocupação do campus. Como as listas serão construídas? Os treinadores de futebol que têm 130 jogadores em seu time – 85 bolsistas e 45 substitutos – estão se perguntando se precisarão cortar um terço do elenco com a esperada inclusão de limites no elenco.

“Tudo isso é bem intencionado, mas acreditarei quando vir”, disse uma fonte da indústria à ESPN. “Há três grandes questões iminentes que determinarão como isso acontecerá: a estratégia do Título IX para a implementação da distribuição de receitas, questões de fiscalização em torno do NIL residual e como funcionam os limites de escalação.”

Se o NIL permanecer fora dos departamentos atléticos, como esperado, quem irá policiá-lo? O histórico de fiscalização da NCAA é quase tão fraco quanto o seu histórico legal. Poderia haver alguém – talvez um magistrado ou mestre especial nomeado pelo juiz Wilken – que fosse o árbitro das interpretações do acordo?

“Você vai precisar de um novo grupo para lidar com a aplicação do NIL”, disse outra fonte da indústria. “Não a NCAA, porque o sistema será completamente diferente. Uma entidade que se parece com o escritório da NFL ou da liga da NBA, porque as questões que importam são diferentes do foco regulatório anterior da NCAA. vai ser muito diferente, você efetivamente tem um teto salarial.”

O problema com o policiamento do NIL é que separar os acordos baseados em endossos daqueles que são pagamentos velados por desempenho continua a ser um processo tão subjectivo como tem sido durante os últimos três anos. Não está claro como quaisquer termos de acordo fornecerão as ferramentas de que as escolas necessitam para encerrar um próspero mercado NIL que está fora do seu controlo direto.

Os diretores esportivos estão enfrentando as decisões mais importantes de suas carreiras: como encontrar o dinheiro e dividi-lo? A única certeza é que haverá infelicidade no campus, já que o valor das equipes para seus administradores agora incluirá um cifrão.

E isso trará muita consternação, incluindo o potencial corte dos desportos olímpicos para ajudar a financiar a lista de vacas financeiras.

Esteja preparado para alguns meses de ambiguidade, à medida que a aprovação federal formal se aproxima e então começará o verdadeiro trabalho de acertar os detalhes.

Essas são as perguntas feitas hoje por quase todos na indústria. Os treinadores não sabem como recrutar a turma de 2025, pois as regras de recrutamento – até quantos jogadores podem estar na escalação – ainda não foram determinadas.

Os jogadores de futebol farão visitas oficiais este mês, antes das temporadas seniores, e não sabem o que esperar. As escolas nem saberão detalhes básicos, como vagas na escalação e dinheiro disponível.

Assim, embora a história venha com a esperada formalização deste acordo, o futuro imediato de como isto será permanece incerto. O que é apropriado, já que consertar décadas de problemas sempre seria um trabalho árduo.

Porque é verdade que nada é fácil nos esportes universitários.