Acusações de violência doméstica de Alexander Zverev: o que saber

Nota do editor: isto foi atualizado de uma versão executada originalmente em 25 de janeiro de 2024.

PARIS – Alexander Zverev jogará a terceira rodada do Aberto da França no sábado contra o Tallon Griekspoor. Enquanto o alemão de 27 anos procura chegar à sua quarta semifinal consecutiva no torneio – ou além – ele continua a ser o foco de acusações de violência doméstica no seu país natal. Na sexta-feira, o seu julgamento teve início em Berlim – trazendo as acusações de volta ao primeiro plano.

Veja o que você deve saber sobre o caso:

Quais são as acusações contra Zverev?

De acordo com um documento judicial de outubro, Zverev é acusado de “abusar fisicamente e prejudicar a saúde de uma mulher durante uma discussão em Berlim em maio de 2020”. A mulher é sua ex-companheira, Brenda Patea, que também é mãe de sua filha. (A ESPN normalmente não nomeia supostas vítimas de violência doméstica, mas Patea tornou públicas suas acusações.) Em uma entrevista, Patea disse que Zverev a empurrou contra a parede e a sufocou.

Em 2 de outubro de 2023, um tribunal criminal emitiu uma multa de € 450.000 (cerca de US$ 488.000) e uma ordem de penalidade contra Zverev. Na lei alemã, tal ordem pode ser utilizada quando existem provas convincentes para apoiar a acusação e um julgamento não é considerado necessário. Os réus têm o direito de contestar a ordem, o que resulta em um julgamento público. Zverev contestou a ordem e mantém legalmente a presunção de inocência até ser julgado.

Em 1º de novembro, Zverev chamou a ordem de penalidade de “touros completos —” ao falar à mídia no evento Masters de Paris. “Qualquer pessoa que tenha um nível de QI semi-padrão sabe do que se trata”, disse Zverev sem maiores explicações.

Houve alguma acusação anterior contra Zverev?

Sim. Olya Sharypova, outra ex-parceira de Zverev e ex-tenista, apresentou-se publicamente no Instagram em outubro de 2020 com alegações de abuso em vários lugares ao redor do mundo, inclusive em cidades onde eram realizados torneios ATP.

Numa série de entrevistas à imprensa logo depois, Sharypova descreveu vários casos de violência, incluindo Zverev supostamente dando-lhe um soco no rosto, bem como sufocando-a com um travesseiro enquanto ela lutava para respirar. Ela disse que temia por sua vida.

Zverev negou as acusações. Sharypova não foi à polícia, mas a ATP contratou uma empresa externa para investigar suas alegações. Após uma investigação de 15 meses, que incluiu entrevistas com Sharypova, Zverev e outras 24 pessoas, a ATP anunciou em 31 de janeiro de 2023 que não puniria Zverev porque não havia provas suficientes para apoiar as alegações. A ATP não publicou um relatório completo das suas conclusões.

“Desde o início, mantive a minha inocência e neguei as acusações infundadas feitas contra mim”, disse Zverev num comunicado divulgado mais tarde naquele dia. “Acolhai e cooperei totalmente com a investigação da ATP e sou grato pelo tempo e atenção da organização neste assunto”.

Giampiero Sposito/Getty Images

O que aconteceu durante o primeiro dia do julgamento de Zverev na sexta-feira?

De acordo com o The Guardian, o promotor detalhou as acusações ao tribunal. De acordo com o promotor, Zverev supostamente empurrou Patea contra uma parede e a estrangulou com as duas mãos após uma “discussão acalorada” em um apartamento em Berlim em maio de 2020. Patea então teve dificuldade para respirar e engolir por vários dias depois. Patea não falou ao tribunal, mas esteve presente.

O advogado de Zverev, Alfred Dierlamm, classificou as acusações como “infundadas e contraditórias” e disse que sua equipe compartilharia evidências de testemunhas e mensagens de bate-papo que dariam “uma visão objetiva dos eventos”. A defesa também solicitou que o restante do julgamento fosse realizado a portas fechadas para proteger a privacidade de Zverev, bem como a de sua filha.

O caso foi então adiado para o dia. Os juízes ainda não se pronunciaram sobre esse pedido.

O julgamento está marcado para ser retomado na segunda-feira.

Zverev disse alguma coisa sobre o julgamento enquanto estava em Paris?

Antes do início do torneio, Zverev disse aos repórteres durante sua entrevista coletiva no dia da mídia que não compareceria ao julgamento, nem isso afetaria seu jogo.

“No final das contas, acredito no sistema alemão”, disse Zverev. “Eu também acredito na verdade. Tenho que ter certeza de que, você sabe, eu sei o que fiz, sei o que não fiz.

“Isso é, no final das contas, o que vai acontecer, e eu tenho que confiar nisso. Você sabe, todo o resto está fora das minhas mãos. vou perder esse procedimento [sic]. Não há absolutamente nenhuma chance de eu estar.

“É por isso que consigo jogar com tranquilidade e acho que meus resultados têm mostrado isso. [the title in] Roma [earlier in May] Acho que é um grande título também, e obviamente estar aqui. E se isso estivesse em minha mente, eu não estaria jogando do jeito que estou.”

Zverev se recusou a responder a uma pergunta sobre o julgamento após sua vitória no segundo turno na quinta-feira.

“Eu disse tudo antes do torneio”, disse ele.

A ATP tem uma política de violência doméstica?

Não. Embora outras ligas, como a NBA e a NFL, tenham políticas específicas relacionadas ao abuso doméstico e à violência, a ATP não tem.

Em Outubro de 2021, ao anunciar que iria investigar as acusações iniciais contra Zverev, a ATP disse que tinha encomendado e recebido um relatório de salvaguarda independente.

“A ATP irá agora avaliar as recomendações para identificar os próximos passos imediatos e desenvolver uma estratégia de salvaguarda a longo prazo relativa a todas as questões de abuso, incluindo violência doméstica”, afirmou a organização num comunicado.

Em março de 2023, a ATP contratou Andrew Azzopardi como seu diretor de salvaguarda. Uma política específica ainda não foi divulgada. A ATP tem uma política de código de conduta mais geral, que descreve potenciais punições para “conduta contrária à integridade do jogo”, inclusive para aqueles acusados ​​de um crime.

“Um jogador, ou pessoa relacionada, acusado de violação de uma lei criminal ou civil de qualquer jurisdição pode ser considerado, em virtude de tal acusação, como tendo se envolvido em conduta contrária à integridade do Jogo de Tênis e o Comitê de Multas dos Membros da ATP pode suspender provisoriamente tal jogador, ou pessoa relacionada, de futuras participações em torneios ATP, enquanto se aguarda uma determinação final do processo criminal ou civil”, afirma o livro de regras da ATP de 2024.

Quando questionada em janeiro sobre esclarecimentos sobre Zverev e o código de conduta, a ATP emitiu um comunicado à ESPN.

“Estamos cientes do próximo julgamento legal envolvendo Alexander Zverev e não comentaremos até que o processo seja concluído”.

Zverev foi nomeado membro do Conselho Consultivo de Jogadores da ATP no início deste ano. Depois de sua vitória na primeira rodada do Aberto da Austrália, as perguntas durante a parte em inglês de sua coletiva de imprensa foram inteiramente sobre sua posição no Conselho. Como ele foi eleito para a posição de liderança – que faz recomendações à ATP em nome dos jogadores – por seus pares, ele disse que os membros da mídia foram os únicos que consideraram seu papel inadequado.

“Os jornalistas estão dizendo que alguns estão realmente interessados ​​​​mais nesta história para escrever e mais sobre os cliques do que na verdade real”, disse Zverev.

Zverev também apareceu extensivamente em um episódio da atual temporada de “Break Point”, da Netflix, lançado em 10 de janeiro.

Mike Frey-USA TODAY Esportes

Algum de seus colegas falou sobre as acusações, o julgamento ou seu papel no Conselho Consultivo de Jogadores da ATP?

Embora vários jogadores tenham sido questionados nos dias seguintes ao anúncio da data do julgamento durante suas coletivas de imprensa no Aberto da Austrália, a maioria disse não poder comentar. Alex de Minaur disse que era “bom em jogar tênis”, mas “não era bom em tomar decisões políticas” e que “iria ficar de fora e se concentrar em jogar tênis”. Stefanos Tsitsipas disse não estar “completamente familiarizado” com a situação.

“Não tive muito tempo para pensar sobre isso e não tenho uma opinião neste momento”, disse Casper Ruud. “Mas sim, não tenho certeza de como reagir a isso, então não vou te dar uma boa resposta. Desculpe.”

Grigor Dimitrov, que também é membro do Conselho, disse inicialmente que não queria comentar porque não tinha conhecimento da situação, antes de reconhecer a recente eleição de Zverev para o cargo.

“Acho que todos precisam sentar-se juntos e discutir tudo isso”, disse Dimitrov. “Essa é a minha mensagem nesse sentido. É claro que agora essas coisas estão acontecendo, pessoalmente, eu não sabia. Então, tenho certeza que se você perguntar a todos os outros caras, é algo que, se for necessário, acho que todos nós iremos sentar e conversar sobre isso.”

Sloane Stephens, que recentemente concluiu um período no Conselho de Jogadores da WTA, disse que os jogadores da WTA não teriam eleito alguém que enfrentasse tais acusações.

“Acho que a ATP toca seu próprio tambor”, disse Stephens. “Sim, eles fazem o que fazem nesse lado. Isso aconteceria no WTA Tour? Provavelmente não.”

Stephens reconheceu que a presença de Zverev na turnê era uma “situação difícil” e disse esperar que o julgamento “acabasse tudo”.

“Há muita especulação e alegações”, disse Stephens. “Acho que neste momento, para a turnê e para os fãs, isso precisa ser resolvido. Acho que é isso que vai acontecer. decidirá então o que farão com seu jogador depois disso …

“Durante três anos ninguém fez nada, então não acho que mais cinco meses de espera por um julgamento criminal que aconteça vá mudar muito em ambos os lados.”

Iga Swiatek, a atual mulher mais bem classificada na turnê, disse que não estava “na posição certa para julgar”, mas disse que estava desapontada por Zverev ter sido votado no Conselho.

“Com certeza não é bom quando um jogador que enfrenta acusações como essa é promovido”, disse Swiatek.

Desde então, poucos jogadores falaram sobre o julgamento ou as acusações.

Em entrevista ao “Clay” em março, Yannick Hanfmann – que foi companheiro de Zverev na seleção alemã da Copa Davis – disse que respeitaria o resultado do julgamento, seja ele qual for.

“Eu sei do que ele é acusado, mas não sei se ele é culpado ou não”, disse Hanfmann. “Então, esperamos fazer [the court] entender. E então, se ele for inocente, não precisamos mais falar sobre isso e seguimos em frente. Se ele for culpado, provavelmente teremos que removê-lo do Conselho. E a ATP terá que fazer alguma coisa”.

Na sexta-feira, após uma partida de duplas no Aberto da França, Andy Murray disse que deveria ser a ATP – e não os jogadores – quem deveria responder às perguntas sobre a permissão de Zverev para jogar enquanto seu julgamento estava em andamento.

“É a ATP quem deveria tomar a decisão e definir a política de como isso seria”, disse Murray aos repórteres. “Eu não acho [the ATP] fiz um trabalho particularmente bom nos últimos anos com, não sei qual é a palavra em termos de, você sabe, nessas situações em que você pode me perguntar sobre isso na imprensa, tipo, não cabe a nós aparecer com o que são essas políticas. Cabe ao corpo diretivo tomar essa decisão.”

O que aconteceria se ele fosse considerado culpado durante o julgamento?

Essa pode ser uma das maiores incógnitas neste momento. Zverev permanece em Paris neste momento e o julgamento deverá continuar em dias não consecutivos, com datas marcadas também durante o sorteio principal em Wimbledon.

De acordo com a BBC, ele poderá ser convidado a comparecer pessoalmente mais tarde no julgamento, se necessário, e a sentença para alguém considerado culpado de uma acusação de violência doméstica na Alemanha varia de multa a cinco anos de prisão. Zverev provavelmente pagaria o valor da multa inicial que recebeu em outubro.

A ATP não divulgou publicamente como Zverev seria punido se fosse considerado culpado.