Adam Sandler fazendo sequência de ‘Happy Gilmore’, Netflix confirma

Depois de anos de orações, desejos e especulações, está realmente acontecendo. Adam Sandler está programado para estrelar uma sequência de sua comédia clássica, “Happy Gilmore”… com a Netflix confirmando que o projeto está, de fato, em andamento.

A gigante do streaming fez o grande anúncio na quarta-feira… dizendo que o protagonista estará de volta para a segunda rodada do filme de golfe de 1996… que também foi co-escrito pelo próprio Sand-man.

“Feliz Gilmore está de volta!”, disse a Netflix no X na quarta-feira. “Adam Sandler irá repetir seu papel icônico em um novo filme que chegará à Netflix.”

Os rumores já existem há algum tempo… com Sandler revelando no “The Dan Patrick Show” há um mês que ele estava trabalhando na continuação da história de Happy – e dizendo ao lendário locutor esportivo que havia um papel para ele no filme .