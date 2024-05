Adivinhe em quem esse palhaço fofo se transformou!

Antes de esse garoto de olhos castanhos se transformar em uma estrela da mídia social, ele era um grande jogador de tênis… e palhaço de meio período… crescendo em Illinois e indo para a Costa Oeste para lançar seu estrelato viral logo após a formatura do ensino médio.

Ele definitivamente alcançou a fama na época do Vine, mas sua popularidade no YouTube o impulsionou para a cena de Hollywood. Possivelmente você já ouviu falar do “Vlog Squad”, mas se ainda não ouviu… talvez você possa dar uma passada na pizzaria dele na Sunset Blvd, e ele poderá lhe contar tudo sobre isso!