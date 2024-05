AEW Champ Swerve Strickland diz que o Exército dos EUA o preparou para o estrelato no Wrestling

Reproduzir conteúdo de vídeo



Campeão Mundial da AEW Desviar Stricklandé um dos lutadores mais talentosos do mundo… e diz que deve muito de seu sucesso aos anos que passou no Exército dos Estados Unidos.

Swerve passou pelo escritório do TMZ na segunda-feira para uma conversa com Babcock … onde ele se abriu sobre tudo, desde se tornar o primeiro campeão mundial negro da AEW até como seu serviço militar o preparou para a vida, incluindo a luta livre.

“Duas semanas depois de me formar no ensino médio, eu estava indo para o treinamento básico e isso me preparou para gostar de fazer as coisas sozinho. iniciativa de se levantar e simplesmente trabalhar e ir embora”, disse Strickland sobre a experiência.

Swerve, especialista em comunicações de sinais, completou o treinamento básico na Carolina do Sul em 2007, antes de ser enviado para a Geórgia para quase 6 meses de treinamento adicional. No final das contas, ele serviu por 8 anos antes de deixar o serviço em 2015.

Strickland, que não via o pai regularmente, diz que o Exército o ensinou a ser homem.

“Na maior parte do tempo eu estava com minha mãe e minhas irmãs e outras coisas. Então, como homem, estou feliz por ter conseguido entrar na vida adulta através do serviço militar, em vez de gostar, porque eu realmente não tinha meu pai lá na casa comigo. Então foi muito legal poder me levantar e aprender a ser um homem sozinho perto de outros homens de outras esferas da vida da maneira mais difícil.”

Swerve não apenas se transformou em a cara… ele é o homem.

Depois de derrotar o lendário Samoa Joe pelo título do Campeonato Mundial AEW no mês passado, Swerve está se preparando para lutar Gaiola Cristã no Double or Nothing da AEW em 26 de maio!



