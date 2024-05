Agência de Bad Bunny afirma que MLBPA emitiu ‘pena de morte’ para sanções

Rimas Sports, a agência fundada pelo artista Bad Bunny, acusou a Associação de Jogadores da Liga Principal de Beisebol de “colocar uma pena de morte” na agência por meio de “uma investigação discriminatória, tendenciosa e pré-determinada” sobre as práticas comerciais de Rimas, de acordo com a uma ação federal que a empresa moveu na quinta-feira.

Em 10 de abril, a MLBPA cancelou a certificação do agente da Rimas, William Arroyo, e impediu que os executivos da Rimas, Noah Assad e Jonathan Miranda, buscassem a certificação após acusar a agência de fornecer benefícios indevidos aos jogadores. Além disso, outro agente certificado pela MLBPA de Rimas, Michael Velasquez, foi ameaçado de cancelamento da certificação e saiu da empresa, de acordo com o processo.

Numa queixa de 27 páginas apresentada no Tribunal Distrital dos EUA em Porto Rico, a Rimas pediu uma ordem de restrição temporária e uma liminar contra as penalidades impostas pelo sindicato, que a empresa argumentou terem sido “destinadas a colocar a Rimas Sports permanentemente fora do mercado”. A ação alegou que a MLBPA havia “excedido o escopo de sua autoridade estatutária sob a Lei Nacional de Relações Trabalhistas”, estendendo as sanções a indivíduos ao que equivale ao todo da empresa. Anteriormente, foi negada aos funcionários da Rimas uma ordem de restrição temporária para continuar a fazer negócios e, segundo a denúncia, é garantida uma isenção de exageros por parte da MLBPA que se estende a toda a empresa.

“Ao proibir totalmente qualquer agente certificado pela MLBPA de se afiliar à Rimas Sports e Rimas Entertainment em qualquer capacidade”, dizia a denúncia, “a MLBPA efetivamente impôs uma sanção de pena de morte à Rimas Sports como agência e proibiu a Rimas Entertainment, que não é no negócio de agências esportivas e nunca teve um Agente Certificado pela MLBPA, de contratar clientes que desejam garantir acordos de marca, patrocínio ou endosso. Essas restrições vão muito além do escopo da autoridade da MLBPA para regular seus agentes.

A MLBPA recusou comentários por meio de um porta-voz.

Anteriormente, Rimas procurou alívio das sanções impostas a Arroyo, Assad e Miranda através de um árbitro, que negou a tentativa. A Associação Americana de Arbitragem determinará o recurso de suas penalidades individuais, que foram interpostas antes do prazo final de 10 de maio.

O efeito sobre Rimas como um todo, argumenta a denúncia, é muito mais profundo. Rimas argumentou que as sanções causaram “danos irreparáveis” à empresa, citando a proibição do sindicato de agentes certificados de trabalharem com Rimas; uma nota enviada pela MLB aos times alertando-os para não lidarem com funcionários da Rimas; e a relutância de terceiros em se envolver com a empresa.

Como exemplo, Rimas citou a incapacidade de continuar negociando uma extensão de contrato para o apanhador do New York Mets, Francisco Álvarez, bem como a perda da oportunidade de contratar o atual MVP da Liga Nacional, Ronald Acuña Jr., como cliente devido às penalidades. Topps, a marca de cartões de beisebol de propriedade da Fanatics – na qual a MLBPA investiu – “notificou a Rimas Sports que, devido às proibições da MLBPA, eles não podem falar com os acordos de marketing, endosso e patrocínio da Rimas Sports, como o de Ronald Acuña “, segundo a denúncia.

A Rimas Sports, fundada em 2021 por Assad, Miranda e Benito Martínez Ocasio – a estrela internacional da gravação conhecida como Bad Bunny – tinha como objetivo atender jogadores da América Latina e rapidamente construiu uma lista de clientes que incluía Álvarez, potencial cliente do Mets, Ronny Mauricio e o shortstop do Colorado, Ezequiel Tovar, para quem a agência negociou uma extensão de contrato de sete anos no valor de US$ 63,5 milhões. Outros agentes acusaram Rimas de pagar jogadores para ingressar na agência, o que iria contra os regulamentos da MLBPA. Enquanto Assad e Miranda buscavam a certificação da MLBPA, Martínez, segundo a denúncia, continua sendo “um investidor semipassivo”.

Embora o processo não aborde a substância da ação disciplinar da MLBPA contra os funcionários da Rimas, ele sugere que o sindicato e outros acreditavam que “esses ‘forasteiros’ porto-riquenhos estavam perturbando demais a ordem da agência esportiva de beisebol, muito rápido. Isso foi algo que a MLBPA e os concorrentes da Rimas Sports não permitiriam.”

Cerca de um ano antes da conclusão da investigação da MLBPA e de sua decisão, os advogados de entretenimento Oswaldo Rossi, John Baldivia e Jimmy Barnes buscaram a certificação sindical, de acordo com a denúncia. Em uma carta de um advogado da MLBPA, dizia a denúncia, eles foram informados de que suas “certificações serão condicionadas ao seu acordo de não trabalhar para ou com a Rimas Sports, representar clientes da Rimas Sports” – uma “condição sem precedentes imposta a eles”. [that] não faz parte dos Regulamentos da MLBPA.”

“A MLBPA sabia, ou deveria saber, que tais ações causaram e continuarão a causar danos graves e fatais às Empresas Rimas”, continuou a denúncia. “Na verdade, o efeito pretendido das ações da MLBPA foi precisamente eliminar a participação total das Empresas Rimas no mercado de agências esportivas para jogadores da MLB e MiLB.”