Aidan O’Connell consegue a primeira foto da batalha do QB com Gardner Minshew

HENDERSON, Nevada – Embora o plano de jogo de Jayden Daniels ou busto do Las Vegas Raiders tenha terminado sem o novato, a batalha pendente de quarterback entre o retorno de Aidan O’Connell e o veterano agente livre Gardner Minshew tem um líder inicial.

“Aidan conquistou o direito de ir lá e ganhar o primeiro snap”, disse o técnico dos Raiders, Antonio Pierce, na sexta-feira. “O que ele fez nesta entressafra – mudando seu corpo, sua ética de trabalho, estando aqui todos os dias, bloqueando o barulho externo.

“Então você traz Gardner aqui… fale sobre personalidade… É ótimo. É ótimo para o nosso prédio. É ótimo para a nossa sala de quarterback. E se você tem competição na sala de quarterback, o que todas as outras salas olham ?”

Os Raiders estavam fortemente ligados a Daniels, já que Pierce o trouxe para o estado do Arizona quando ele era o coordenador de recrutamento dos Sun Devils. Mas os Washington Commanders escolheram o vencedor do Troféu Heisman, que foi transferido para a LSU e selecionou Daniels com a segunda escolha geral.

Quando os Raiders chegaram ao 13º lugar, seis zagueiros haviam sido convocados. Las Vegas escolheu o melhor jogador disponível em seu tabuleiro e tirou da Geórgia, três vezes tight end do All-America, Brock Bowers.

O gerente geral dos Raiders, Tom Telesco, disse após o draft que nenhuma oportunidade de negociação para subir de posição surgiu na primeira rodada e que eles não tinham interesse em contratar um quarterback após o primeiro dia.

Em vez disso, O’Connell e Minshew têm sido presenças constantes nas instalações dos Raiders durante todo o programa de treino fora de temporada. Os Raiders também têm outros dois zagueiros no elenco, Anthony Brown Jr. e o novato não draftado Carter Bradley, que saiu do South Alabama após o draft.

“O que vejo são caras chegando cedo”, disse Pierce. “Aidan já está pegando o touro pelo chifre e está liderando o caminho, e Minshew está lá fazendo isso também. Dois caras que jogaram um contra o outro no ano passado, eles ficaram cara a cara. ver o que acontece. Acho que será um processo.

O’Connell foi a escolha final da quarta rodada em 2023, na 135ª posição geral. Ele substituiu Jimmy Garoppolo, que sofreu uma concussão, na derrota na semana 4 para o Los Angeles Chargers e novamente – desta vez para sempre – depois que Pierce foi promovido a técnico interino após as demissões na noite de Halloween do técnico Josh McDaniels e do gerente geral Dave Ziegler.

O’Connell fez 5-5 em 10 partidas como novato e lançou oito passes para touchdown sem interceptação nos últimos quatro jogos dos Raiders. Ele completou 62,1% de seus passes para 2.218 jardas com 12 touchdowns e sete interceptações em 11 jogos, terminando com um rating de 83,9 e um QBR de 40,5. Mobilidade e consciência de bolso foram problemas ocasionais, já que ele foi demitido 24 vezes.

Enquanto isso, Minshew está em seu quarto time em cinco anos. Ele teve um recorde de 7-6 para o Indianapolis Colts na última temporada, incluindo uma vitória na véspera de Ano Novo sobre O’Connell e os Raiders, e teve 3.305 jardas em passes, 15 touchdowns e nove interceptações.

“Aidan tem uma certa coisa mental que bloqueia o ruído externo. Ele não se preocupa com isso”, disse Pierce. “Tenho certeza que ele lê, como todos nós, mas quando ele vem para o trabalho ele está focado, está preparado, ele estuda, ele dedica tempo. Houve conversas que tivemos que o vi crescer neste curto período de entressafra, estou muito animado para ver Aidan enquanto passamos pelos OTAs, minicamp e training camp.”