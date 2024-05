Airbnb adiciona a casa de Edna da categoria ‘Os Incríveis’ à categoria de ícones

O Airbnb está ficando incrível com a mais nova adição à sua coleção Icons… fazendo um aluguel na vida real baseado na mansão de Edna no filme da Pixar “Os Incríveis”.

A nova casa – parte a iniciativa de um ano pela empresa que começou no início deste mês com 11 locais incríveis – anunciou sua mais nova criação na quinta-feira, uma propriedade elegante e minimalista baseada no filme de sucesso de 2004.