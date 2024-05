Ajax nomeia Francesco Farioli como novo treinador

O Ajax confirmou na quinta-feira a nomeação de Francesco Farioli como novo treinador principal, com um contrato de três anos.

Farioli substituirá oficialmente John van ‘t Schip em 11 de junho, após sua saída do Nice.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

A equipe da Eredivisie concordou com o Nice de uma taxa de € 1 milhão (US$ 1,08 milhão) para que Farioli seja rescindido de seu contrato, que terminaria em junho de 2025.

“Estou muito feliz por estar aqui em Amsterdã e, junto com os demais membros da equipe, nos dedicaremos de todo o coração”, disse Farioli no comunicado da equipe. “Queremos nos reconectar com o DNA do clube, visando trazer uma nova energia com uma forma positiva de trabalhar e pensar.

“Estou ciente de que há muito trabalho a fazer, mas já começámos a preparar-nos. Não queremos perder tempo a preparar-nos para a nova época e a trazer o Ajax de volta ao lugar que pertence.”

Francesco Farioli levou o Nice ao quinto lugar na Ligue 1 na temporada passada. Getty

O treinador italiano, que é o primeiro treinador estrangeiro do Ajax desde Dane Morten Olsen em 1999, completou recentemente a sua primeira época completa em Nice e levou a equipa ao quinto lugar na Ligue 1.

Farioli já havia trabalhado nos clubes turcos Fatih Karagumruk e Alanyaspor antes de ingressar no Nice no início da temporada 2023-24.

Ele herda um time do Ajax que terminou em quinto lugar na Eredivisie – o pior resultado desde a temporada 1999-2000.

“Francesco é um treinador que se dedica apaixonadamente à sua profissão, pensa em tudo nos mínimos detalhes e consegue transmitir eficazmente os seus pensamentos à sua equipa”, disse o diretor técnico do Ajax, Alex Kroes. “Ficamos muito entusiasmados pelas conversas que tivemos com ele, mas também pelas informações que coletamos sobre ele de antemão.

“Tudo indica que Francesco é um homem inteligente, que consegue interagir bem com as pessoas, o que também é uma parte muito importante do trabalho. No geral, estamos convencidos de que ele se adapta bem ao Ajax.”