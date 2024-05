Alegações de Sean ‘Diddy’ Combs: imagens de vídeo horríveis surgem após o processo de violência doméstica de Cassie

Himagens de vídeo aterrorizantes supostamente mostrando Sean ‘Diddy’ Pentes espancando sua ex-namorada Cássia Ventura foi divulgado publicamente, gerando novas preocupações sobre o suposto comportamento violento do rapper.

O clipe perturbador, tirado de uma câmera de vigilância no corredor de um hotel em Los Angeles, parece mostrar Pentes batendo e arrastando Ventura antes de jogar um objeto nela.

A filmagem de 2016 foi divulgada pela CNN após ser obtida na sexta-feira e parece reforçar as afirmações do cantor de R&B Ventura que ela foi vítima de violência doméstica contra o ex-companheiro.

O relatório afirma que o incidente ocorreu no Hotel InterContinental em Century City em 5 de março de 2016, embora o hotel já tenha fechado.

No vídeo, Ventura sai de um quarto de hotel e caminha rapidamente em direção ao elevador enquanto é perseguida por Pentes, que segurava uma toalha na cintura. Depois de pegá-la, ele a agarra pelo pescoço e a joga no chão e a chuta enquanto ela estava imóvel no chão.

Como Ventura está no chão, Pentes pega uma bolsa e uma mala do chão perto dos elevadores e a chuta novamente. Ele então arrasta brevemente Ventura pelo moletom em direção a um quarto antes de ir embora.

Depois de se levantar e pegar seus pertences, Pentes pode ser visto em um espelho parecendo empurrar Ventura e lançar um objeto contra ela.

O que aconteceu entre Diddy e Cassie?

Pentes e Venturauma modelo e cantora conhecida por músicas como “Me & U”, esteve envolvida em um relacionamento entre 2007 e 2018.

Notavelmente, os dois foram fotografados juntos na estreia do filme ‘A Perfect Match’ em Los Angeles, em 7 de março de 2016 – apenas dois dias após a suposta altercação.

Ventura37 anos, moveu uma ação contra Pentes54, em que ela citou o abuso físico cometido pelo rapper de ‘Bad Boys’.

Em sua denúncia, ela disse que o magnata dos negócios a agrediu no hotel depois de ficar “extremamente embriagado e deu um soco no rosto da Sra. Ventura, deixando-a com um olho roxo”.

Ventura, que acabou por chegar a um acordo não revelado com Pentesrecusou-se a comentar o conteúdo do vídeo quando abordado pela CNN.