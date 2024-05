Alerta de emergência: explosões solares podem causar interrupção generalizada da comunicação, ameaçar sinais de GPS e satélite

Aentusiastas da astronomia, preparem-se para um espetáculo celestial neste fim de semana, enquanto o cosmos dá um show. Erupções solares, desencadeadas pelo Sol, estão avançando em direção ao nosso planeta, prometendo uma exibição cativante de auroras dançando nos céus do norte. No entanto, este show de luzes cósmicas traz uma ressalva.

O Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) escalou sua vigilância de tempestade solar geomagnética de nível 3 (“moderada”) para nível 4 (“severa”) – uma raridade por si só. Esta atualização é uma resposta a múltiplas erupções solares que combinam forças, anunciando o potencial para auroras de tirar o fôlego, ao mesmo tempo que provocam perturbações no GPS, nas comunicações por satélite e nos sinais de rádio de alta frequência.

“Este é um evento incomum”, observou a NOAA, sublinhando a natureza excepcional da tempestade iminente. Notavelmente, marca a primeira vez desde Janeiro de 2005 que NOAA emitiu um alerta de tempestade geomagnética “severa”, refletindo a magnitude do fenômeno.

A raiz desta comoção cósmica reside na fusão de duas enormes manchas solares, cada uma expelindo poderosas explosões solares de classe X (a maior) e de classe M (a segunda maior). Uma dessas manchas solares é um verdadeiro gigante, medindo 16 vezes o diâmetro da Terra, enquanto a outra continua a produzir explosões potentes, pintando um retrato dramático da atividade solar.

Céus do norte devem se iluminar à medida que erupções solares se aproximam da Terra

Explicando a dinâmica, o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, comparou as explosões solares ao clarão brilhante de um canhão, seguido por uma ejeção de massa coronal (CME) semelhante ao tiro de canhão. Estas partículas carregadas, quando direcionadas para a Terra, podem causar estragos no campo magnético do nosso planeta, desencadeando tempestades geomagnéticas com consequências de longo alcance.

A NOAA alerta sobre possíveis interrupções, incluindo apagões de rádio de alta frequência e irregularidades de tensão nos sistemas de energia. Apesar da gravidade da tempestade, os meteorologistas prevêem céu limpo em grande parte da América do Norte, proporcionando um cenário ideal para os entusiastas da observação da aurora ansiosos por testemunhar o espetáculo de luzes da natureza.

O atual ciclo solar, próximo do seu pico, marca um período de intensa atividade solar. Isto ecoa precedentes históricos, como o Evento Carrington de 1859, uma tempestade solar de escala sem precedentes que envolveu quase todo o planeta em auroras.

Com a expectativa de que a atividade solar permanecerá robusta nos próximos meses, tanto os astrónomos como os observadores do céu terão um espetáculo emocionante, sublinhando a profunda influência do nosso Sol no teatro cósmico da Terra e enfatizando a necessidade de vigilância na monitorização dos fenómenos meteorológicos espaciais.